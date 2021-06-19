"Даже в маске меня узнают". Капитан "Барыса" Даррен Диц - о конфузе в Шымкенте, уходе партнеров и самом злом игроке

Жигер Абенов

Капитан "Барыса" Даррен Диц совершил небольшой вояж по Казахстану, но успел попасть в забавную ситуацию с подозрением "игры на деньги". Помимо этого, один из самых дорогих игроков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), высказался о партнерах по команде и рассказал о "слабостях" столичной дружины.

Обо всем об этом - в интервью корреспонденту Vesti.kz, которое было записано до сенсационных побед в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в Латвии.

- Вы в отпуске успели совершить путешествие. Где побывали?

- Можно сказать, что такое у меня в первый раз. Я бывал в Алматы, а вот в Шымкенте, Туркестане и Актау был впервые.

- Даррен, вы не первый год в Казахстане, но, я думаю, было понятно, что вы из другой страны. Не случались за время этого вояжа какие-то забавные истории? Возможно, кто-то хотел схитрить, понимая, что встретился с иностранцем.

- Да нет, такого не было. (смеется) Но когда я был в Шымкенте, то во время прогулки в парке я увидел мужчин, которые играют в шахматы. А мне ведь тоже нравится играть в шахматы. Я наблюдал за ними, за их партией и хотел предложить, что я тоже могу с ними сыграть.

Но я постеснялся. Побоялся, что они играют на деньги, ведь я рассчитывал на бесплатный матч. Может быть, передо мной они показывали не самую лучшую игру, чтобы когда я сел играть, выиграть у меня. Наверно, я зря стеснялся. Мне надо было быть смелее и попроситься играть. Но я этого не сделал.

- Даррен, немного странный вопрос. Не первый год в Казахстане, а уже привыкли пересчитывать валюты между собой?

- Я уже четыре года живу в Казахстане. Тенге я уже хорошо знаю.

- Сравниваете цены?

- Бывает. Например, сравнивал цены в Шымкенте и Астане. Но только тенге на тенге, а не на доллары.

- И где вышло дороже?

- Конечно, в столице. Я уже привык к жизни в Казахстане, поэтому неудобных или неловких ситуаций практически не бывает.

- А удалось полноценно отдохнуть перед чемпионатом мира? Отпуск был коротким, но насыщенным.

- Я был всего десять дней в путешествии по Казахстану, но я наслаждался каждой минутой. Это было классно. Была приятная погода. Особенно в Шымкенте и Алматы. Настоящий полноценных отдых, который помогает полностью восстановиться. Когда ты заходишь в ресторан, заказываешь блюдо, то тебе не нужно задумываться, узнают ли тебя... Чувствуешь себя как простой человек в отпуске.

- В Нур-Султане такого, наверное, нет. Фото, автографы... В маске нужно обязательно ходить, чтобы не узнали.

- Даже маска не помогает скрывать мое лицо. Но мне нравится, когда люди подходят и хотят сфотографироваться. Я делаю это с удовольствием. Но когда я поехал на юг, то меня меньше людей узнавало, и я почувствовал себя обычным человеком. По-своему это тоже приятно.

- Даррен, за финалом Кубка Гагарина следили? Стал ли неожиданностью состав финалистов? И что думаете о победе "Авангарда"?

- Сложно сказать, ведь обе команды очень сильные. Они играли очень дисциплинированно. Мне сложно было бы сделать ставку на кого-то из них, ведь я не был уверен в победе одного из них. Это сейчас мы знаем, что выиграл "Авангард". Но в плей-офф есть ключевые моменты, когда меняется серия. Меняется игра. Сложно предугадать, когда это произойдет.

У "Авангарда" были такие моменты. Кажется мне, это произошло в пятом матче, когда они пропустили в самом конце матча, но выиграли встречу в овертайме, забив в меньшинстве. Наверное, это и был момент, когда в серии все сильно изменилось.

- А если вернуться к "Барысу". Что нужно изменить, чтобы повторить успех "Авангарда"? Омская команда - это наш региональный конкурент, а тут взяли и выиграли главный приз, к которому стремится и "Барыс". Не хочется думать, что предел нашего клуба - это первый круг плей-офф.

- Для каждой команды важно попасть в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина. Если взять прошлый сезон, то мы уверенно прошли "Металлург" и вышли на "Сибирь". Не ясно, как бы сложилась эта серия, но у нас были хорошие шансы на серьезный результат.

Завершившимся недавно сезоном мы не довольны. Не удовлетворены. Но сейчас им доволен может быть только "Авангард", потому что именно он выиграл трофей. Самое главное в плей-офф, чтобы были все здоровы и можно было бы рассчитывать на всех игроков. К сожалению, у нас выпала почти половина состава. Не нашлось ресурсов, чтобы полноценно заменить лидеров.

- Даррен, контракт заканчивается. А что нужно сделать "Барысу", чтобы Даррен Диц остался? Кроме финансовых условий, которые вы будете обговаривать с клубом, что еще нужно обеспечить, чтобы условные "Металлург" или "Ак Барс" не смогли рассчитывать на твое согласие?

- Я понимаю, что это бизнес. И для меня, и для клуба. Есть много нюансов, но я считаю, что Казахстан - это мой первый дом, я бы сказал, ведь большую часть времени я провожу здесь. Рад быть частью этой команды и я хочу с ней остаться. У меня нет планов по переезду.

- Все устаивает?

- Конечно. Абсолютно.

- А тогда такой момент. Для каждого спортсмена важны трофеи. Это Кубок Гагарина или победа в регулярном чемпионате. Понимаю, дом, но ведь годы идут, а можно ничего и не выиграть.

- Как я отвечаю на такой вопрос? Есть игроки, которые ищут хорошие команды, чтобы что-то выиграть. А есть великие игроки, которые приходят в команду, становятся ее лидерами и идут к победам. Я хочу стать таким игроком, и чтобы другие хоккеисты хотели приехать к нам в "Барыс", а не искали другие команды. У нас есть отличная раздевалка - за атмосферу здесь я отвечаю. Это мой отдел.

- Впереди чемпионат мира. Цель одна - попасть в четвертьфинал турнира. Вылетать никто не будет. Как настроиться на турнир, где борьба будет краткосрочной, а задачи - высокими?

- Мы к каждому матчу готовимся одинаково. И не важно, кто соперник. Будем играть, чтобы выиграть, и не переживаем, если проиграем. Мы играем спокойно. Полны сил. Наша цель - представить страну с лучшей стороны. С таким менталитетом и с нашей сильнейшей игрой, я уверен, у нас будет хороший результат.

- На чемпионате мира будут хорошо знакомые игроки из КХЛ, с которыми играли и боролись. Другие исполнители из Европы и Северной Америки. Возможно, это будет банально, но насколько реально Казахстану выйти из группы, оценив все составляющие?

- Мы способны бороться за попадание в четверку сильнейших. Я знаю уровень НХЛ и КХЛ. Уровень чемпионата мира будет примерно между этими двумя лигами. То есть достаточно высоким. Но для ребят это шанс получить удовольствие от хоккея и показать себя.

- Присоединится к сборной Казахстана Виктор Сведберг, который очень заметен в "Барысе". Что может дать национальной команде такой универсальный и продуктивный хоккеист?

- Это очень круто! Последние два-три сезона Виктор стал лидером в нашей раздевалке. Он принесет много опыта: знает, что такое НХЛ и АХЛ. Это помогает нам очень сильно. Виктор уверенно играет в обороне. Очень силен при игре в меньшинстве. У него сильный бросок, который он должен использовать и в сборной. Конечно, он усилит команду и в физической борьбе.

- Хенрик Карлссон много лет в "Барысе". Ожидают, что каждый сезон станет для него последним, а он снова продлевает контракт. Расскажите об отношении в раздевалке к такому ветерану команды.

- Я не знаю "Барыс" без Хенрика. Он всегда был здесь - с первого моего дня в клубе. Он спокойный человек в раздевалке, который дает команде свой опыт. Это очень важно, ведь мы играем практически через день. И то, как переживаем победу или поражение, как сохраняем фокус на игре, это очень существенно. Мы все знаем, как Хенрик играет в воротах.

Мы ждем его топ-уровень. Он тут только по одной причине - хочет играть. Тренируется каждый день, показывая, что готов вступить в любую игру.

- Не раз камера вылавливала моменты, когда Карлссон злобно смотрит на полевых игроков, когда они ошибаются. Что самое злобное он может сказать в этот момент? Он вроде и спокойный, но его взгляд убивает.

- Самое смешное, что когда он кричит, мы часто не можем разобрать слов. Ясно, что он зол. Играет Хенрик очень эмоционально, но никто не понимает, что он кричит после наших промахов.

- А кто в раздевалке самый злой? После Хенрика. Возможно, это Роман Старченко?

- Нет, это не Роман. Скорее всего, мне нужно назвать себя.

- Мы разобрались с самыми требовательными и злыми, а кто самый веселый?

- Наверное, это Егор Петухов. Он всегда веселый. Любит шутить. Позитивный парень. Конечно, в течение игры мы не шутим и серьезно относимся к делу, но тренировка - это другое. Тут атмосфера иная, и я бы выделил Петухова.

- Из "Барыса" могут уйти игроки, у которых заканчиваются контракты. С некоторыми играете не первый сезон, а кого хотели бы оставить? Сократим список до трех человек.

- Я не буду отвечать, ведь это не под моим контролем. Это бизнес. Хорошие игроки уходят, но на их место могут приехать другие хорошие игроки.

- Три лучших игрока сезона?

- Мне не очень нравятся такие вопросы. В команде у каждого игрока есть роль, и каждая очень важна. Без одного из них, или даже двух, мы не будем побеждать. Например, ты вышел в большинстве и сделал свою работу, а в меньшинстве не смогли ничего сделать...

Тогда мы проигрываем. Тогда какая разница, кто и что сделал? Это не победа. И наоборот, когда мы выигрываем, каждый делает свой вклад в этот успех. Поэтому в команде каждый игрок важен. Нельзя назвать одного или трех хоккеистов, которые были бы важнее остальных.

Фото: ХК "Барыс"©️ (1-3)

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