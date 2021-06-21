"Барыс" объявил о подписании второго вратаря сборной Казахстана

ХК "Барыс" заключил контракт с вратарем сборной Казахстана Андреем Шутовым. Об этом сообщается официально на сайте клуба.

Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон - до 30 апреля 2022 года.

Воспитанник усть-каменогорской школы хоккея всю свою карьеру провел в системе родного "Торпедо". В прошлом сезоне Шутов выиграл 19 из 25 своих матчей в чемпионате Казахстана, отражая при этом 95,2 процента бросков. Коэффициент надежности составил 1,3. Он помог своей команде завоевать бронзовые медали турнира.

В мае Шутов дебютировал в составе национальной сборной Казахстана на чемпионате мира в топ-дивизионе, который прошел в Риге (Латвия). Он сыграл один матч против сборной Канады, пропустив три шайбы и отразив 32 броска из 35.

Подробнее с игровой статистикой Шутова можно ознакомиться здесь.

Напомним, что ранее "Барыс" объявил о переходе другого вратаря сборной Казахстана - Никите Бояркине, который был основным на ЧМ в Латвии.

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