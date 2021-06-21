"Барыс" не дал им шансов? Что нужно знать о еще четырех игроках, которые покинули казахстанский клуб

Жигер Абенов

ХК "Барыс" вслед за подписанием Никиты Бояркина расстался с четырьмя игроками. Трое из них могли рассчитывать на прохождение в основной состав столичной команды для участия в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), с одним же расставание выглядит логичным. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанская команда точечно выстраивает состав на новый сезон в КХЛ, но игроков, которые покидают клуб, все равно больше, чем пришедших. Попытаемся объяснить последние расставания.

1. Денис Каратаев

21-летний голкипер мог всерьез рассчитывать на прохождение в основной состав "Барыса", ведь в ротации он был вслед за финским легионером Йони Ортио после ухода Сергея Кудрявцева. Но подписание Никиты Бояркина практически поставило крест на его перспективах Каратаева сейчас.

Правда, это не значит, что голкипер не вернется в столичный клуб. "Барыс" намекнул на расставание с вратарем еще перед чемпионатом мира, когда не включил его в число кандидатов в сборную, а ведь Каратаев, который прошел все ступени в клубной иерархии, а в КХЛ сыграл только один матч. В него просто не поверили.

2. Никита Клещенко

Уроженцу России всего 24 года, а в состав столичного клуба он проходил на протяжении двух последних сезонов. Высокий защитник с определенным уровнем технического оснащения засветился еще в команде Андрея Скабелки, а при Юрии Михайлисе лишь эпизодически проходил в заявку.

Играл мало и не всегда уверенно и продуктивно. В итоге - не поехал на чемпионат мира, а доверие к нему существенно понизилось. Подпортил репутацию конфликт с Джесси Блэкером: игроки повздорили на тренировке, а новый сезон оба начнут вне "Барыса".

3. Саян Данияр

Центральный нападающий был лидером молодежных сборных и уже несколько лет подводился к составу столичного клуба, но, как и Каратаев, в "Барысе" не закрепился. Что помешало? Сложно сказать, ведь Данияр - один из самых интересных игроков своего поколения в Казахстане, а ведущей клубной команде страны не приглянулся. Вернее, предложение ему сделали, но хоккеист, скорее всего, осознает, что заслуживает большего. В обновленном "Барысе" ему могло найтись место, но даже поездка на чемпионат мира не изменила решения 21-летнего форварда.

4. Андрей Яковлев

27-летний нападающий из России уже шесть сезонов в системе "Барыса" и даже успел сыграть за сборную Казахстана. Из всей четверки его потеря выглядит наименее заметной. Во-первых, это возраст. Если Яковлев до сих пор не числился в кандидатах в первую команду, то вряд ли сделал бы этот шаг в ближайшее время. Во-вторых, результативные сезоны он показывал в чемпионате Казахстана или в МХЛ. Даже на уровне ВХЛ форвард особо не блистал. Расставание логично.

Его как-будто украли, или как "Барыс" провалил подписание главного новичка для КХЛ

Напомним, ранее было объявлено о двухлетнем контракте с 22-летним вратарем Никитой Бояркиным. О путешествии по Казахстану рассказал капитан "Барыса" Даррен Диц, который побоялся сыграть на деньги в Шымкенте.

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