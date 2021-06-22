Очень круто или просто глупо. Как "Барыс" выстраивает трансферную политику перед стартом в КХЛ

Казахстанский защитник Валерий Орехов стал одним из последних в составе "Барыса" образца прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), кто определился с следующим шагом в карьере. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

21-летний игрок обороны отправился в чемпионат Финляндии, хотя в "Барысе" наигрывался в ударных связках. Например, когда выпал Даррен Диц, то Орехов выходил вместо него в большинстве. Да, не было так продуктивен, но из игры не выпадал. Его уход в ситуации, когда команде нужны исполнители почти на каждую позицию, выглядит очень странно.

Возможно, это будет на пользу хоккеисту, ведь тот же Кирилл Панюков уезжал из "Барыса" в краткосрочную командировку в США, а когда вернулся, хоть и не сразу, наработал на контракт с "Ак Барсом". Определенные перспективы для прогресса есть и у Орехова, но присутствуют и проблемы. Защитник неплохо провел регулярный чемпионат, а вот в плей-офф ему доверили провести только один матч.

Кто остался? Форварды Дмитрий Гурков и Максим Мусоров, которые в статусе ограниченно свободных агентов завершали чемпионат в КХЛ. Не исключаем, что оба также покинут столичный клуб, как это ранее сделали еще несколько одноклубников, хоть тоже еще молоды - первому 25 лет, а второму - 20. "Барыс" приучил, что заиграть у молодых игроков шансов практически нет.

С одной стороны, кандидатов не так много, а те, которые есть, застревают в промежутке между молодежным хоккеем и взрослым. Во-вторых, "Барыс" каждый раз стремится за результатом, поэтому не может себе позволить риски. Проще подписать готового игрока-легионера, чем взращивать своего. Но сейчас ситуация иная - есть сомнения, что кошелек позволит сделать клубу качественное усиление.

Поэтому терять игроков, которые способны играть в КХЛ, выглядит большой глупостью. Для хоккеистов это успех, ведь они заинтересовали зарубежные клубы. Это очень круто для прогресса. Но то, как "Барыс" разбрасывается игроками сборной Казахстана, вызывает только негативную реакцию. Скорее всего, сезон для столичного клуба будет необычайно сложным - придется искать новых "джокеров".

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Напомним, ранее "Барыс" объявил о подписании двух вратарей сборной Казахстана. Лидером клуба снова может стать легионер, который в прошлом сезоне был ближе к провалу.

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