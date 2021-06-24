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Подчистили концы, или как "Барыс" перехитрил КХЛ и финский ХПК с защитником сборной Казахстана

Подчистили концы, или как "Барыс" перехитрил КХЛ и финский ХПК с защитником сборной Казахстана
Фото: ХК "Барыс"©️
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" вернул защитника сборной Казахстана Валерия Орехова после того, как его отправили в финский ХПК. В переходе, который подтвердила и Континентальная хоккейная лига (КХЛ), попытается разобраться корреспондент Vesti.kz.

В конце апреля у 21-летнего защитника истек контракт с "Барысом", но он получил квалификационное предложение в качестве ограниченно свободного агента. Орехов мог оказаться в казахстанской команде, но появилась информация о переходе защитника в финский чемпионат. В ХПК даже успели высказаться о перспективах новобранца.

Все выглядело хоть и не логичным, но в соответствии с последними маневрами клуба, ведь раньше были отпущены еще несколько молодых игроков. "Барыс" пожелал удачи хоккеисту в социальных сетях, но позже удалил свои послания, а вот КХЛ еще не обновила информацию, где Орехов - игрок ХПК.

На ресурсах финского клуба тоже успели разместить информацию о переходе защитника сборной Казахстана.

Появилась фамилия казахстанца и в обновляемом составе ХПК, где был указан срок действия соглашения сторон.

Но ситуацию переиграли, а в сложившейся ситуации "Барыс" виновным сделал СМИ, хотя вся информация была размещена на представленных выше официальных сайтах, а не в новостных лентах. Финский клуб и КХЛ с болельщиками просто были введены в заблуждение "преждевременным" сообщением.

Параллельно подчистил свои социальные сети и официальный клубный сайт. Никак иначе, как большим провалом в работе это не назовешь. Если в ситуации с приглашением вратаря Никиты Бояркина Лига обогнала "Барыс", то сейчас клуб выставил себя в не лучшем свете. И как после этого доверять?

"Барыс" прояснил ситуацию с уходом защитника сборной Казахстана. Игрока уже представил финский клуб

Ранее в "Барысе" были выявлены вакантные позиции, а на место первого номера претендуют сразу три вратаря. В апреле истек контракт с главным тренером столичного клуба Юрием Михайлисом, который едва не вывел сборную Казахстана в плей-офф чемпионата мира.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею Финляндия

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