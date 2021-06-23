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Три претендента на одно место, или с какой проблемой столкнулся казахстанский "Барыс"

Три претендента на одно место, или с какой проблемой столкнулся казахстанский "Барыс"
Фото: ХК "Барыс"©️
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Финский голкипер Йони Ортио станет первым номером "Барыса" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а роль его сменщиков будет отведена вратарям из сборной Казахстана. Подробнее о разделении обязанностей - в материале корреспондента Vesti.kz.

30-летний Ортио присоединился к столичной команде год назад, а игровое время делил с 37-летним Хенриком Карлссоном. Вратарям досталось примерно равное количество матчей, а паре молодых казахстанцев, Сергею Кудрявцеву и Денису Каратаеву, сыграть, можно сказать, практически не удалось.

Теперь финский легионер остался без опытного напарника и конкурента, а за ним два других казахстанца - Никита Бояркин и Андрей Шутов. В отличие от игроков из прошлого, у этих двоих акции повыше, ведь они проявили себя на чемпионате мира в Риге. Ортио останется лидером, но должны подпереть новички.

Параллельно можно ожидать, что финский хоккеист получит казахстанский паспорт и дебютирует за национальную команду. Предположим, что Ортио отыграет большую часть матчей за "Барыс" в сезоне - от 40 матчей и более. 10-15 игр могут отойти к Бояркину, которому нужно доказать, что авансы выданы не по ошибке.

Шансы Шутова появиться на льду в КХЛ поменьше, но с игроком заключен годовой контракт, поэтому надеемся, что он все-таки отыграет несколько матчей. Таким образом, во вратарской линии ситуация выглядит близко к оптимальной, хоть мы и предполагали подписание только одного из двух вратарей сборной Казахстана.

Не исключено, что кто-то из трио покинет клуб по итогам сезона - либо Ортио получит интересное предложение, либо Шутова не устроит роль запасного вратаря. Оптимально, когда в команде два крепких вратаря, а вот три, если они отыгрывают без провалов и травм, это перебор. Им может быть тесно без тренерского доверия и игровой практики.

Нужны новые легионеры, или как изменился состав "Барыса" в межсезонье КХЛ

Напомним, ранее были отмечены изменения в составе столичного клуба, куда нужно будет добрать еще несколько полевых игроков. Также клуб расстался с очередным молодым хоккеистом - защитником Валерием Ореховым.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею Ортио Йони ЧМ-2021 по хоккею Хоккей Латвия Финляндия

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