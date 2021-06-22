"Молодой игрок с большим потенциалом". В финском клубе прокомментировали переход защитника сборной Казахстана из "Барыса"

Спортивный директор финского хоккейного клуба ХПК Мика Тойвола прокомментировал подписание контракта с защитником сборной Казахстана Валерием Ореховым.От отметил, что у 21-летнего игрока большой потенциал.
"Валерий Орехов - молодой игрок с большим потенциалом и опытом игры на международной арене. Он хорошо владеет шайбой, хорошо катается и играет важную роль на площадке, подходит под наш стиль. Он активен и агрессивен как в защите, так и в атаке", - цитирует Тойволу сайт ХПК.
Напомним, что всю свою карьеру Орехов провел в системе "Барыса", в том числе в КХЛ. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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