|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Снежные Барсы (мол)
|
19
|
2+2
|
2
|7 (16)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Барыс (юн)
|
10
|
11+10
|
32
|2 (10)
|Юношеский "Кубок президентского спортивного клуба" 2018
|Казахстан (U-17)
|
3
|
1+0
|
|4 (5)
|Турнир четырех наций (U-18). Латвия 2018.
|Казахстан (U-18)
|
3
|
0+2
|
4
|2 (4)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-18)
|
3
|
2+2
|
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2018/19. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
2+1
|
2
|2 (6)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Снежные Барсы (мол)
|
47
|
17+10
|
14
|15 (17)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
|Барыс (юн)
|
9
|
5+5
|
10
|1 (10)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
7
|
2+0
|
14
|5 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Номад
|
43
|
4+4
|
12
|5 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
|Барыс (юн)
|
4
|
2+5
|
6
|1 (10)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Номад
|
3
|
0+2
|
|4 (5)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Номад
|
2
|
|
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Номад
|
43
|
11+10
|
45
|5 (13)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I Группа А
|Казахстан (U-20)
|
5
|
0+1
|
2
|4 (6)