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Хоккей

Станислав Александров (спортсмен, хоккей, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Казахстан (U-20) нп 23
Номад нп 42
Дата рождения
17 января 2002 (20 лет)
Пол
мужской
Рост, см
179
Вес, кг
81
Турнир Команда Игры Гол + Пас Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2018/19 Снежные Барсы (мол)

19

2+2

2

7 (16)
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19 Барыс (юн)

10

11+10

32

2 (10)
Юношеский "Кубок президентского спортивного клуба" 2018 Казахстан (U-17)

3

1+0

4 (5)
Турнир четырех наций (U-18). Латвия 2018. Казахстан (U-18)

3

0+2

4

2 (4)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19 Казахстан (U-18)

3

2+2

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2018/19. Дивизион I группа А Казахстан (U-18)

5

2+1

2

2 (6)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20 Казахстан (U-20)

1

Молодежная Хоккейная Лига 2019/20 Снежные Барсы (мол)

47

17+10

14

15 (17)
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20 Барыс (юн)

9

5+5

10

1 (10)
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20 Казахстан (U-20)

7

2+0

14

5 (5)
Pro Hokei Ligasy 2020/21 Номад

43

4+4

12

5 (13)
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21 Барыс (юн)

4

2+5

6

1 (10)
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21 Номад

3

0+2

4 (5)
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22 Номад

2

3 (4)
Pro Hokei Ligasy 2021/22 Номад

43

11+10

45

5 (13)
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I Группа А Казахстан (U-20)

5

0+1

2

4 (6)

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