|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Снежные Барсы (мол)
|
18
|
4+4
|
10
|12 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
0+5
|
6
|4 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Снежные Барсы (мол)
|
42
|
2+8
|
16
|7 (16)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Барыс (юн)
|
6
|
4+9
|
10
|2 (10)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
6
|
|
2
|5 (5)
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2018/19. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
3+6
|
2
|2 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Снежные Барсы (мол)
|
44
|
14+33
|
34
|15 (17)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Номад
|
16
|
1+0
|
6
|14 (16)
|Балтийский кубок вызова 2019. Эстония
|Казахстан (U-20)
|
3
|
0+3
|
2
|3 (3)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Снежные Барсы (мол)
|
8
|
3+6
|
2
|13 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Номад
|
3
|
1+2
|
2
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Номад
|
50
|
17+28
|
6
|5 (13)