"Барыс" должен присмотреться, или кого можно подписать из сборной Казахстана для КХЛ

Голкипер Никита Бояркин отразил за два матча более 60 бросков, выиграв две буллитные серии, а защитник Иван Степаненко отметился эффектными силовыми приемами. О некоторых игроках сборной Казахстана, которая удивляет на чемпионате мира, в материале корреспондентом Vesti.kz.

22-летний Бояркин уверенно стартовал на мировом турнире, а в буллитной серии стал настоящей звездой, отразив восемь послематчевых бросков из 12. Действующие чемпионы мира из Финляндии совершили 51 бросок по воротам казахстанцев и лишь один раз сумели переиграть Бояркина. Юрий Михайлис ранее сказал, что не против увидеть вратаря в "Барысе".

Еще один игрок, который может присоединиться к столичному клубу, это габаритный защитник Степаненко. 25-летний хоккеист играет в третьей паре, но даже со статусом дебютанта не тушуется. В стартовой игре под его силовой прием попал капитан команды Латвии Каспарс Даугавинш, а в следующей - финский лидер Марко Анттила.

Другой ожидаемый игрок для "Барыса" - форвард Кирилл Савицкий. 26-летний нападающий пока отметился только двумя попытками забить гол, а также двухминутным штрафом, но Михайлис поставил его во вторую тройку в атаке. Его партнеры - Кертис Волк с Никитой Михайлисом. Возможно, что в таком сочетании они будут играть и в КХЛ.

Надо обыграть Канаду или США, или как сборная Казахстана выйдет в плей-офф чемпионата мира

Напомним, что сборная Казахстана может усилить свою позицию в таблице после матчей с США и Канадой и выйти в плей-офф турнира. С другой стороны, национальная команда уже обновила личный рекорд в обновленном формате турнира.

Первый гол на турнире забил лучший бомбардира "Барыса" Кирилл Панюков, а следующий матч казахстанцы проведут во вторник, 25 мая, когда сыграют с США.

Казахстан обновил рекорд на ЧМ по хоккею: обыграли чемпионов мира и идут в зоне плей-офф

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!