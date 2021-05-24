Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Открыл голевой счет на ЧМ-2021, или как в сборной Казахстана используют бомбардира "Барыса" в Кубке Гагарина

Результативным стал единственный бросок в створ.

Открыл голевой счет на ЧМ-2021, или как в сборной Казахстана используют бомбардира "Барыса" в Кубке Гагарина
Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
0

Казахстанский форвард Кирилл Панюков стал лучшим бомбардиром "Барыса" в Кубке Гагарина и перебрался в "Ак Барс", а на чемпионате играет только в четвертом звене. О "проблемах" нападающего, который блеснул в матче с чемпионами из мира из Финляндии - в материале корреспондента Vesti.kz.

24-летний Панюков не первый сезон в системе столичного клуба, но в игроки основы смог пробиться только в прошлом розыгрыша КХЛ. Его решили попробовать в первой ударной тройке, и он быстро нашел общий игровой ритм с Линусом Виделлем и Мэттом Фрэттином. Как результат, личный рекорд по очкам (12+11) и очень продуктивный показатель в плей-офф (4+3).  

К казахстанцу проявили интерес российские команды и он оказался в Казани. Можно было предположить, что ему найдут роль и на чемпионате мира, но он оказался только в четвертой атакующей тройке. В партнеры были выбраны Аркадий Шестаков и Алихан Асетов. В матче с Латвией Панюков провел на льду около восьми минут и ни разу не попал в створ, но успел "поймать" шайбу в свои.

В игре с Финляндией было уже почти 11 минут, а единственный точный бросок стал голевым. Забит он был в большинстве, когда Панюков переправил в ворота шайбу с передачи от Никиты Михайлиса, а реализовывать численное преимущество он вышел со второй тройкой нападения. Единственным защитником был Виктор Сведберг, а Панюков заменил в сочетании Джесси Блэкера.

Завтра, 25 мая, Казахстан сыграет ключевой матч с США, где снова ключевую роль может выйти не первое звено, как было с Финляндией. Так почему бы результативностью не отметиться Панюкову, которого "Барыс" потерял. Лучший бомбардир казахстанского участника КХЛ лицевой счет открыл - у него еще пять игр улучшить результат.

Казахстан обновил рекорд на ЧМ по хоккею: обыграли чемпионов мира и идут в зоне плей-офф

Напомним, сборная Казахстана в буллитной серии обыграла Финляндию, а Юрий Михайлис рассказал о запредельном настрое подопечных. Подробности голевой комбинации раскрыли Кирилл Панюков и Никита Михайлис, которые помогли перевести игру в дополнительное время.

Этот успех вывел Казахстан в зону плей-офф, обновив максимальный результат в истории, а голкипер Никита Бояркин снова блеснул в серии послематчевых бросков и стал звездой игрового дня. Также был подсчитан результат, который выведет казахстанцев в плей-офф.

Надо обыграть Канаду или США, или как сборная Казахстана выйдет в плей-офф чемпионата мира

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Хоккей Ак Барс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
21:43
Хоккей

Открыл голевой счет на ЧМ-2021, или как в сборной Казахстана используют бомбардира "Барыса" в Кубке Гагарина
Сегодня
20:33
Хоккей

"У команды нет психологии аутсайдера". Комментатор Олейник оценил выступление сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
Сегодня
18:40
Хоккей

"Великое достижение для скромной сборной". Эксперт назвал Казахстан главной сенсацией ЧМ по хоккею и оценил шансы на плей-офф
Сегодня
16:27
Хоккей

Надо обыграть Канаду или США, или как сборная Казахстана выйдет в плей-офф чемпионата мира
Сегодня
14:42
Хоккей

Канадский форвард из сборной Казахстана раскрыл залог успеха на старте ЧМ-2021 по хоккею
Сегодня
12:51
Хоккей

Казахстан обновил рекорд на ЧМ по хоккею: обыграли чемпионов мира и идут в зоне плей-офф
Сегодня
12:30
Хоккей

Раскрыт секрет побед Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею. Среди болельщиков оказался Борат
Сегодня
11:56
Хоккей

"Это нечто невообразимое". Эксперт нашел объяснение сенсационной победе Казахстана над чемпионами мира на ЧМ-2021
Сегодня
11:09
Хоккей

"Андердоги переписали историю чемпионатов мира". СМИ - о второй победе Казахстана в Латвии
Сегодня
09:29
Хоккей

"Похоже, сенсации не закончатся". В России оценили историческую победу Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
Сегодня
08:15
Хоккей

Хоккеист сборной Казахстана стал героем дня на ЧМ-2021
Сегодня
07:47
Хоккей

Следующий соперник сборной Казахстана разгромил Канаду на ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
23:59
Хоккей

Как сборная Казахстана сотворила главную сенсацию ЧМ-2021 по хоккею. Видео победы над Финляндией и раздевалка
Вчера
23:28
Хоккей

Выше Канады, Финляндии и других. Казахстан поднялся на второе место в группе ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
22:39
Хоккей

"Выходили умирать и убивать". Главный тренер сборной Казахстана рассказал о желании выиграть чемпионат мира в Латвии
Вчера
22:24
Хоккей

"Спасибо Никите!". Игроки сборной Казахстана - о сенсационной победе над чемпионами мира в Латвии
Вчера
22:15
Хоккей

Сборная Беларуси победила Швецию в матче чемпионата мира по хоккею
Вчера
21:47
Хоккей

Сборная Казахстана обыграла чемпионов мира в серии буллитов на ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
21:31
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею набрала очки в матче с действующим чемпионом мира
Вчера
20:50
Хоккей

Сборная Казахстана забила чемпионам мира и сравняла счет в матче ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
18:18
Хоккей

Назван состав сборной Казахстана на матч ЧМ-2021 с чемпионами мира по хоккею
Вчера
17:33
Хоккей

Норвегия одержала первую победу на ЧМ-2021 по хоккею и выбила Казахстан из зоны плей-офф
Вчера
16:52
Хоккей

Букмекеры сделали прогноз на матч сборной Казахстана с чемпионом мира на ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
16:12
Хоккей

"Казахстан сделал то, чего не смогла Канада!". Разбор первого матча на ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
15:51
Хоккей

Боб Хартли объяснил причину поражения Латвии от Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
15:30
Хоккей

Игрок сборной Казахстана стал третьей звездой дня на ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
13:38
Хоккей

"Это заслуга всей команды". Блэкер - о первой победе сборной Казахстана на ЧМ и матче с чемпионами мира
Вчера
11:08
Хоккей

Выше Канады и США. Какое место в группе занимает Казахстан после победы в стартовом матче ЧМ по хоккею
Вчера
10:02
Хоккей

Видео победы сборной Казахстана над Латвией в стартовом матче чемпионата мира по хоккею
Вчера
09:26
Хоккей

Прямая трансляция матча сборной Казахстана против действующего чемпиона мира на ЧМ-2021 по хоккею
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика