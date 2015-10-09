Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 15:49
 

Топ-клуб КПЛ подписал легионера за 180 миллионов

  Комментарии

Поделиться
Топ-клуб КПЛ подписал легионера за 180 миллионов ©ФК "Тобол"

Костанайский "Тобол" продолжает укреплять состав в преддверии нового сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Клуб официально объявил о продлении контракта с защитником сборной Черногории Марко Вукчевичем, передают Vesti.kz.

Поделиться

Костанайский "Тобол" продолжает укреплять состав в преддверии нового сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Клуб официально объявил о продлении контракта с защитником сборной Черногории Марко Вукчевичем, передают Vesti.kz.

Новый контракт с ключевым защитником

О продолжении сотрудничества с легионером сообщила пресс-служба костанайцев:

"Тобол" и черногорский легионер продлили трудовое соглашение. В прошлом сезоне Вукчевич провел 24 матча, отметился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами. В оборонительных действиях Марко также был надежен — на его счету 93 перехвата и 81 выигранное единоборство".

Марко Вукчевич стал одним из самых стабильных игроков обороны "Тобола" в минувшем сезоне, регулярно выходя в стартовом составе и внося вклад не только в защиту, но и в атакующие действия команды. На данный момент портал Transfermarkt оценивает защитника в 300 тысяч евро (около 180 миллионов тенге).


Курс на сохранение костяка

Ранее "Тобол" также официально объявил о продолжении сотрудничества с экс-капитаном сборной Казахстана Асхатом Тагыбергеном. Кроме того, в расположение команды возвращается 22-летний защитник Мейрамбек Калмырза, который завершал сезон-2025 на правах аренды в "Окжетпесе".

Итоги сезона и еврокубки

Напомним, по итогам прошлого сезона "Тобол" выиграл Кубок Казахстана и занял третье место в чемпионате страны, что гарантировало костанайскому клубу участие в следующей квалификации Лиги конференций УЕФА.

Новая жизнь без Чеснокова. "Тобол" ждут проблемы в новом сезоне?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!