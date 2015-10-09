Топ-клуб КПЛ подписал легионера за 180 миллионов

Костанайский "Тобол" продолжает укреплять состав в преддверии нового сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Клуб официально объявил о продлении контракта с защитником сборной Черногории Марко Вукчевичем, передают Vesti.kz.

Новый контракт с ключевым защитником

О продолжении сотрудничества с легионером сообщила пресс-служба костанайцев:

"Тобол" и черногорский легионер продлили трудовое соглашение. В прошлом сезоне Вукчевич провел 24 матча, отметился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами. В оборонительных действиях Марко также был надежен — на его счету 93 перехвата и 81 выигранное единоборство".

Марко Вукчевич стал одним из самых стабильных игроков обороны "Тобола" в минувшем сезоне, регулярно выходя в стартовом составе и внося вклад не только в защиту, но и в атакующие действия команды. На данный момент портал Transfermarkt оценивает защитника в 300 тысяч евро (около 180 миллионов тенге).

Курс на сохранение костяка

Ранее "Тобол" также официально объявил о продолжении сотрудничества с экс-капитаном сборной Казахстана Асхатом Тагыбергеном. Кроме того, в расположение команды возвращается 22-летний защитник Мейрамбек Калмырза, который завершал сезон-2025 на правах аренды в "Окжетпесе".

Итоги сезона и еврокубки

Напомним, по итогам прошлого сезона "Тобол" выиграл Кубок Казахстана и занял третье место в чемпионате страны, что гарантировало костанайскому клубу участие в следующей квалификации Лиги конференций УЕФА.

