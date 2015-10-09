Смена тренера сорвала трансфер нападающего сборной Казахстана

Форвард "Ордабасы" Абылайхан Жумабек близок к переходу в талдыкорганский "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команду принял казахстанский тренер Кайрат Нурдаулетов, с которым 24-летний нападающий работал в том же "Жетысу" в 2024 году.

Добавим, что ранее Жумабек должен был перейти в актауский "Каспий", куда собирался армянский тренер Вардан Минасян. Именно при нем футболист провел лучший сезон в карьере, в 2022 году забив 14 голов в играх чемпионата и Кубка Казахстана за "Тараз". Однако назначение Минасяна в "Каспий" сорвалось из-за прихода казахстанского специалиста Пиралы Алиева.

Теперь Жумабек склоняется к тому, чтобы перейти в "Жетысу", где у него будет стабильная игровая практика.

Сезон-2025 он начинал в составе "Турана", в котором забил один гол и сделал два ассиста, однако затем из-за финансовых проблем перешёл в "Ордабасы". В команде из Шымкента он не имел игровой практики и сыграл лишь 399 минут за половину сезона, сделав один ассист. За сборную Казахстана нападающий провёл два матча.

