КПЛ
Смена тренера сорвала трансфер нападающего сборной Казахстана

Форвард "Ордабасы" Абылайхан Жумабек близок к переходу в талдыкорганский "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команду принял казахстанский тренер Кайрат Нурдаулетов, с которым 24-летний нападающий работал в том же "Жетысу" в 2024 году.

Добавим, что ранее Жумабек должен был перейти в актауский "Каспий", куда собирался армянский тренер Вардан Минасян. Именно при нем футболист провел лучший сезон в карьере, в 2022 году забив 14 голов в играх чемпионата и Кубка Казахстана за "Тараз". Однако назначение Минасяна в "Каспий" сорвалось из-за прихода казахстанского специалиста Пиралы Алиева.

Теперь Жумабек склоняется к тому, чтобы перейти в "Жетысу", где у него будет стабильная игровая практика.

Сезон-2025 он начинал в составе "Турана", в котором забил один гол и сделал два ассиста, однако затем из-за финансовых проблем перешёл в "Ордабасы". В команде из Шымкента он не имел игровой практики и сыграл лишь 399 минут за половину сезона, сделав один ассист. За сборную Казахстана нападающий провёл два матча.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

