КПЛ
Сегодня 21:27
 

"Елимай" объявил о назначении экс-тренера сборной Казахстана

"Елимай" объявил о назначении экс-тренера сборной Казахстана ©ФК "Елимай"

Семейский "Елимай" объявил о кадровом усилении тренерского штаба перед новым сезоном — к команде присоединился опытный казахстанский специалист Евгений Коструб, передают Vesti.kz.

Новое назначение в "Елимае"

Пресс-служба семейского клуба сообщила о назначении Евгения Валерьевича Коструба ассистентом главного тренера. Специалист уже приступил к работе с командой, которая готовится к новому сезону казахстанской премьер-лиги (КПЛ) и еврокубковым матчам.

Богатая игровая карьера

В прошлом Коструб был профессиональным футболистом и выступал на позиции полузащитника. За свою карьеру он защищал цвета ряда известных отечественных клубов, среди которых "Кайрат", "Жетысу", "Атырау", "Акжайык", "Шахтёр" и "Алтай".

Опыт тренерской работы

После завершения игровой карьеры Евгений Коструб сосредоточился на тренерской деятельности. В разные годы он работал:

  • в 2020–2021 годах — в системе "Кайрат-Жастар";
  • с 2021 по 2023 год — в основной команде "Кайрата";
  • в последние сезоны — ассистентом главного тренера национальной сборной Казахстана.


Задачи на сезон

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша КПЛ "Елимай" набрал 48 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице. Этот результат позволил клубу из Семея квалифицироваться в следующий розыгрыш Лиги конференций УЕФА, где команда намерена достойно представить Казахстан на европейской арене.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

