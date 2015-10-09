"Елимай" объявил о назначении экс-тренера сборной Казахстана

Семейский "Елимай" объявил о кадровом усилении тренерского штаба перед новым сезоном — к команде присоединился опытный казахстанский специалист Евгений Коструб, передают Vesti.kz.
Новое назначение в "Елимае"
Пресс-служба семейского клуба сообщила о назначении Евгения Валерьевича Коструба ассистентом главного тренера. Специалист уже приступил к работе с командой, которая готовится к новому сезону казахстанской премьер-лиги (КПЛ) и еврокубковым матчам.
Богатая игровая карьера
В прошлом Коструб был профессиональным футболистом и выступал на позиции полузащитника. За свою карьеру он защищал цвета ряда известных отечественных клубов, среди которых "Кайрат", "Жетысу", "Атырау", "Акжайык", "Шахтёр" и "Алтай".
Опыт тренерской работы
После завершения игровой карьеры Евгений Коструб сосредоточился на тренерской деятельности. В разные годы он работал:
- в 2020–2021 годах — в системе "Кайрат-Жастар";
- с 2021 по 2023 год — в основной команде "Кайрата";
- в последние сезоны — ассистентом главного тренера национальной сборной Казахстана.
Задачи на сезон
Напомним, по итогам прошлого розыгрыша КПЛ "Елимай" набрал 48 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице. Этот результат позволил клубу из Семея квалифицироваться в следующий розыгрыш Лиги конференций УЕФА, где команда намерена достойно представить Казахстан на европейской арене.
