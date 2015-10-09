Лидер "Кайрата" заинтересовал участника Лиги чемпионов

Полузащитник алматинского "Кайрата" и сборной Беларуси Валерий Громыко заинтересовал южнокорейский "Сеул", передают Vesti.kz.

Интерес из Южной Кореи

Как сообщает источник, "Сеул", выступающий в чемпионате Южной Кореи и регулярно представляющий страну в азиатской Лиге чемпионов, рассматривает возможность подписания Валерия Громыко. Белорусский хавбек входит в число наиболее стабильных и результативных игроков казахстанского клуба.

Ключевая фигура чемпионского сезона

В сезоне-2025 Громыко стал одним из лидеров "Кайрата". Вместе с алматинской командой он завоевал золотые медали чемпионата Казахстана и выиграл Суперкубок страны. Также полузащитник внёс заметный вклад в выход клуба в основной этап Лиги чемпионов — одно из главных достижений "жёлто-чёрных" за всю историю.

Статистика и роль в команде

За календарный год Громыко провёл 41 матч, в которых забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач, подтвердив статус одного из самых продуктивных футболистов команды. В "Кайрат" он перебрался летом 2024 года из "Кайсара" на правах свободного агента и быстро стал ключевым игроком стартового состава.

Согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость Валерия Громыко оценивается в 1,5 миллиона евро (более 900 миллионов тенге), что делает его одним из самых ценных футболистов КПЛ.

Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!