КПЛ
Сегодня 14:39
 

Статистика пенальти в КПЛ-2025: в чью пользу чаще свистят судьи и кто играет без 11-метровых?

Статистика пенальти в КПЛ-2025: в чью пользу чаще свистят судьи и кто играет без 11-метровых? Назми Грипши и судья. Фото: ФК "Астана"©

В минувшие выходные в таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ) снова сменился лидер - "Астана" опередила на один балл "Кайрат" после выездной победы над "Окжетпесом" (2:1). Оба гола в составе выигравших с пенальти забил лучший снайпер чемпионата Назми Грипши.

После этой игры многие болельщики выразили мнение, что ни одна команда премьер-лиги не получает право на пенальти в таком количестве, как "Астана". Корреспондент Vesti.kz решил проверить это и подготовил статистику пенальти всех команд-участниц КПЛ-2025.

"Астана" благодаря двум пенальти обошла "Кайрат" в КПЛ

Назми Грипши бьёт пенальти

Всего в КПЛ-2025, где уже прошло 167 игр, было назначено 63 пенальти, 51 из которых были реализованы (81 процент). В среднем, судьи указывают на "точку" каждые 2,6 матча - это примерно два-три пенальти за тур.

Предлагаем перечислить команды КПЛ-2025 по возрастанию количества исполненных пенальти.

"Атырау" - 1 пенальти (реализация - 100 процентов)

Свой единственный пенальти нефтяники заработали и реализовали в самом первом туре, ещё в начале марта. Автором гола стал бразильский защитник Матеус Барбоса, который спустя два месяца покинул клуб.

"Жетысу" - 2 пенальти (реализация - 100 процентов)

Семиреченцы исполнили два пенальти: сначала в последний месяц весны, а затем в последний месяц лета. Их забили Руслан Болов и Жансултан Мухаметханов.

"Туран" - 3 пенальти (реализация - 33 процента)

Один из худших показателей с пенальти имеют туркестанцы. В апреле свой шанс не реализовал Абылайхан Жумабек, а в июне возможность не использовал Рахат Усипханов. И только в этом месяце "Турану" удалось забить с 11-метровой отметки - отличился Бакдаулет Зульфикаров.

"Кызыл-Жар" - 3 пенальти (реализация - 33 процента)

Аналогичный показатель у северян. В апреле пенальти не забил Сенин Себай, но он отметился голом с добивания. В июле команда заработала два пенальти за игру. Сначала не забил Александр Нойок, но затем момент использовал Тохтар Жангылышбай. Любопытно, что оба матча, где были незабитые пенальти, "Кызыл-Жар" всё равно выиграл.


"Улытау" - 3 пенальти (реализация - 66 процентов)

Жезказганцы являются самой незабивной командой чемпионата (17 мячей в 24 матчах). В конце марта Николай Солодовников забил за команду с пенальти. В мае победный гол с "точки" забил Жасулан Молдакараев, а в августе он же пенальти забить не сумел. В итоге статистика два из трёх.

"Женис" - 3 пенальти (реализация - 66 процентов)

У столичных точно такие же показатели. В мае пенальти уверенно исполнил Мика Хунко, в июле традицию продолжил Динмухамед Караман, однако в сентябре Элгуджа Лобжанидзе смазал свой 11-метровый.

"Актобе" - 3 пенальти (реализация - 100 процентов)

Красно-белые получили свой первый пенальти в сезоне только в июне, и его успешно реализовал Идрис Умаев. В июле и августе команда ещё по разу забивала с пенальти - в обоих случаях отличался Жайро Жан.

Жайро Жан исполняет пенальти

"Ордабасы" - 4 пенальти (реализация - 100 процентов)

Шымкентцы стараются с пенальти не мазать, и статистика говорит об этом красноречиво. В мае с "точки" отличился Виктор Мудрак, в августе это дважды делал Эльхан Астанов, а в сентябре с пенальти забил Муроджон Халматов.

"Тобол" - 5 пенальти (реализация - 80 процентов)

У костанайцев почти идеальная статистика, ведь четыре из пяти пенальти они забили. В июне и сентябре отличался Ислам Чесноков, в июле и сентябре - Ахмед Эль-Мессауди. В августе пенальти заработал 17-летний Аманжол Бакитжанов, и он не постеснялся попросить у опытных товарищей по команде самому исполнить пенальти. Но вот переиграть голкипера ему не удалось. К слову, это было на последней минуте в матче, который "Тобол" уверенно выигрывал, поэтому ошибка юнца вполне простительна.

"Кайрат" - 5 пенальти (реализация - 80 процентов)

На бумаге у алматинцев та же статистика, что и у "Тобола", однако отличий в деталях хватает. Во-первых, если у костанайцев с "точки" били три игрока, то у "Кайрата" все пять ударов нанёс Георгий Зария. Во-вторых, эти пять пенальти пришлись на весну - с марта по май. Начиная с июня "Кайрат" не исполнил ни одного пенальти в КПЛ, да и Зария часто недоступен из-за травм.

Пенальти от Георгия Зарии

"Елимай" - 6 пенальти (реализация - 83 процента)

В составе семейчан пенальти били сразу четыре игрока. В марте первый 11-метровый в сезоне реализовал Эдуард Флореску. Затем команда не получала право на этот стандарт вплоть до июля, когда Серикжан Мужиков не использовал свой момент. После этого с пенальти забил Иван Свиридов. Ещё три успешные попытки в июле-августе выдал Галымжан Кенжебек.

"Окжетпес" - 6 пенальти (реализация - 100 процентов)

Одна из самых образцовых картин по пенальти, безусловно, у синегорцев. Даурен Жумат забил все пять 11-метровых, которые пришлись на апрель-август, а в мае свой единственный шанс использовал и Алияр Мухамед.

"Кайсар" - 8 пенальти (реализация - 75 процентов)

Неожиданно, но степные волки занимают второе место по количеству пробитых пенальти в КПЛ-2025. Из восьми попыток семь исполнил Айбар Жаксылыков. Он забил пять голов и допустил две оплошности. Причём сразу в двух матчах было такое, что он успевал один пенальти забить, а другой не забить. В июле свой единственный шанс реализовал Марлен Айманов.

"Астана" - 11 пенальти (реализация - 91 процент)

Лидером же действительно является "Астана", футболисты которой уже 11 раз в этом сезоне били пенальти. И только один из них столичные не забили - смазал Джеффри Чинеду. Рамазан Каримов свой шанс использовал, а Марин Томасов забил оба удара. Штатный пенальтист Грипши реализовал все семь попыток.

Любопытно, что в прошлом сезоне КПЛ "Астана" тоже пробила 11 пенальти, но реализовала чуть меньше (9).

Назми Грипши бьёт пенальти

Кто зависит от пенальти больше всех? Это не "Астана"

Если взглянуть на долю голов, забитых с пенальти, то самая значительная она у "Кайсара". Команда забила 21 гол в КПЛ, шесть из которых - с "точки" (28 процентов от общего числа взятий ворот). В топ-3 есть "Окжетпес" (19 процентов) и "Астана" (18 процентов).

Самая маленькая доля голов с пенальти у "Кызыл-Жара" - всего четыре процента (1 из 24 голов был забит с 11-метровой отметки).

1. "Кайсар" - 28 процентов голов с пенальти (6/21)
2. "Окжетпес" - 19 процентов (6/32)
3. "Астана" - 18 процентов (11/60)
4. "Ордабасы" - 14 процентов (4/28)
5. "Елимай" - 13 процентов (5/38)
6. "Улытау" - 11 процентов (2/17)
7. "Жетысу" - 11 процентов (2/18)
8. "Тобол" - 10 процентов (4/41)
9. "Актобе" - 9 процентов (3/34)
10. "Кайрат" - 8 процентов (4/46)
11. "Женис" - 6 процентов (2/34)
12. "Атырау" - 5 процентов (1/19)
13. "Туран" - 5 процентов (1/19)
14. "Кызыл-Жар" - 4 процента (1/24)


Добавим, что до конца чемпионата осталось провести 15 матчей: один перенесённый матч 24-го тура между "Кайратом" и "Жетысу" (5 октября), семь игр 25-го тура (17-19 октября) и семь встреч 26-го тура (26 октября).

Фото: ФК "Астана" (1,4), ФК "Актобе" (2), ФК "Кайрат", Арман Джаксыгулов (3)©️

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 24 16 5 3 60-26 53
2 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
3 Тобол 24 15 5 4 41-22 50
4 Актобе 24 13 3 8 34-22 42
5 Елимай 24 12 6 6 38-26 42
6 Женис 24 8 10 6 34-27 34
7 Окжетпес 24 9 5 10 32-33 32
8 Ордабасы 24 8 7 9 28-25 31
9 Кызылжар 24 5 9 10 24-31 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Улытау 24 5 6 13 17-38 21
12 Кайсар 24 3 11 10 21-39 20
13 Атырау 24 4 6 14 19-41 18
14 Туран 24 4 4 16 19-48 16

