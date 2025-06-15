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Прямая трансляция матчей 12-го тура КПЛ с участием "Астаны", "Ордабасы" и "Тобола"

©ФК "Астана"

Сегодня, 15 июня, пройдут заключительные три матча 12-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции игр.

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В 18:00 на стадионе "Астана Арена" состоится матч между "Астаной" и "Окжетпесом". Его покажет телеканал Qazsport, а также YouTube-канал KFF League.


В 20:00 в Шымкенте местный "Ордабасы" встретится с "Елимаем". Эту игру также можно будет посмотреть на Qazsport и YouTube-канале KFF League.


В это же время, в 20:00, в Кызылорде схлестнутся "Кайсар" и "Тобол". Игру покажут на телеканале Sport Plus Qazaqstan и на YouTube-канале KFF League.


Добавим, что вчера были сыграны четыре стартовых матча 12-го тура КПЛ:

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
2 Астана 12 8 3 1 23-10 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Туран 12 3 2 7 11-15 11
10 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
11 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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