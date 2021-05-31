14-й тур OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, благодаря некоторым игрокам, получился крайне богатым и интересным на события. Vesti.kz представляют собственную версию символической сборной тура.

Вратарь: Михаил Голубничий ("Жетысу")

Казахстанский голкипер, присоединившийся к "Жетысу" в начале сезона, провел уже четыре матча за талдыкорганцев. В прошедшей игре с "Тураном" (2:0) он сохранил ворота в неприкосновенности. При 26-летнем голкипере семиреченцы выиграли три матча подряд и покинули последнее место. Возможно, Голубничий придал уверенности своим партнерам, и они поверили в собственные силы.

Левый защитник: Руслан Валиуллин ("Тобол")

Защитник "Тобола" провел очередной хороший матч. В игре с "Актобе" Валиуллин заработал пенальти, после которого костанайцы на 17-й минуте вышли вперед - 1:0. "Тобол" выиграл этот поединок со счетом 2:1.

Центральный защитник: Талгат Кусяпов ("Каспий")

Защитник "Каспия" на 52-й минуте игры с "Астаной" (своим родным клубом) при счете 2:0 в пользу соперника забил переломный гол. После этого актаусцы отличились еще раз и сумели отобрать очки у шестикратных чемпионов страны. Сам Кусяпов не стал праздновать взятие ворот, что вызвало уважение у фанатов обоих клубов.

Центральный защитник: Алибек Касым ("Кызыл-Жар")

Игрок "Кызыл-Жара" в сложнейшем поединке с "Таразом" сказал самое важное слово. Касым на последней минуте реализовал пенальти и сравнял счет - 2:2, который стал итоговым. Северянам, уступавшим по ходу встречи 0:2 в этой игре, удался камбэк.

Правый защитник: Дмитрий Мирошниченко ("Тобол")

Правый защитник "Тобола" в игре с "Актобе" отметился победным голом. Мирошниченко отличился на 29-й минуте, удвоив преимущество костанайцев - 2:0. Матч завершился с минимальным результатом - 2:1.

Центральный полузащитник: Нурберген Нурбол ("Жетысу")

Игрок талдыкорганцев в игре с "Тураном" открыл счет на 51-й минуте. Нурбол откликнулся на передачу с фланга, в касание поразив ворота туркестанцев. "Жетысу" одержал победу - 2:0.

Центральный полузащитник: Аслан Дарабаев ("Каспий")

Дарабаев стал ключевым игроком "Каспия" в матче с "Астаной". Полузащитник актаусцев на 61-й минуте забил классный гол ударом в "девятку" ворот столичного клуба и позволил своему клубу заработать очко - 2:2.

Левый полузащитник: Роман Муртазаев ("Астана")

Левый вингер "Астаны" мог принести своему клубу победу в игре с "Каспием". Муртазаев на 30-й минуте удвоил преимущество лидеров КПЛ-2021. Однако актаусцы сумели совершить камбэк. Впрочем, это не отменяет того, что Муртазаев провел качественный матч.

Атакующий полузащитник: Дарко Зорич ("Кызыл-Жар")

Черногорский полузащитник "Кызыл-Жара", вышедший на замену на 61-й минуте матча с "Таразом", спустя четыре минуты сократил отставание от гостей - 1:2. Это взятие ворот стало определяющим в игре - "Тараз" больше не смог отличиться, а "Кызыл-Жару" удался камбэк - 2:2.

Правый полузащитник: Брайан Гарсия ("Атырау")

Бразильский полузащитник "Атырау" в матче с "Акжайыком" установил окончательный счет - 2:0. На 58-й минуте Брайан, находясь в штрафной уральцев, сумел первым движением принять мяч, а вторым пробил в дальний угол. Бразилец, являясь одним из лидеров "нефтяников", провел очередной классный матч.

Нападающий: Ненад Адамович ("Тараз")

Номинальный полузащитник "Тараза", в нынешнем сезоне исполняет роль центрфорварда. В матче с "Кызыл-Жаром" оформил дубль. К сожалению, для жамбылцев он не стал победным - встреча закончилась со счетом 2:2, но Адамович, безусловно, может занести этот матч себе в актив.

Тренер: Срджан Благоевич ("Каспий")

Наставник "Каспия" сумел отобрать очки у "Астаны", когда для его подопечных все складывалось непросто. То, как актаусцы смогли собраться и не опустили руки, во многом положительно характеризует сербского специалиста, сумевшего настроить и мотивировать свою команду.

Отметим, что, несмотря на победу "Кайрата" над "Кайсаром" (1:0), ни один игрок алматинского клуба не удостоился попадания в символическую сборную тура. "Желто-черные" провели весьма блеклый и посредственный поединок против аутсайдера чемпионата и поэтому отметить из состава "Кайрата", по сути, некого.

Напомним, матчи 14-го тура прошли 28 и 29 мая. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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