|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Актобе-М
|
3
|
1+0
|
|
|
|210
|7 (12)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тобол
|
5
|
|
|
1
|
|450
|6 (12)
|Лига Европы 2019/20
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|62
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Тобол
|
1
|
0+1
|
|
|
|84
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Тобол
|
24
|
2+2
|
|
3
|
|1989
|4 (12)
|Товарищеские матчи 2019
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|46
|Чемпионат Европы по футболу 2020
|Казахстан
|
1
|
|
|
1
|
|73
|5 (6)
|Лига Европы 2018/19
|Тобол
|
4
|
|
|
|
|345
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Тобол
|
2
|
|
|
|
|180
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Тобол
|
30
|
1+0
|
|
4
|
1
|2569
|3 (12)
|Лига наций 2018/19. Лига D. Группа 1
|Казахстан
|
|
|
|
|
|2 (4)
|Товарищеские матчи 2018
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|29
|Вторая лига Казахстана 2017
|Тобол-М
|
1
|
|
|
|
|90
|6 (16)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|46
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Тобол
|
22
|
0+1
|
|
7
|
|1970
|5 (12)
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|24
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Тобол
|
|
|
|
|
|Чемпионат мира 2018
|Казахстан
|
1
|
|
|
1
|
|90
|6 (6)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Тобол
|
30
|
0+1
|
|
6
|
|2636
|1 (6)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Актобе-М
|
1
|
|
|
|
|90
|5 (6)
|Лига Европы 2015/16
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|180
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Актобе-М
|
1
|
|
|
|
|76
|9 (12)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Актобе
|
17
|
|
|
9
|
|1434
|3 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Актобе
|
2
|
0+1
|
|
|
|180
|Чемпионат Европы по футболу 2016
|Казахстан
|
3
|
|
|
|
|263
|5 (6)
|Лига Европы 2014/15
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|123
|Лига чемпионов 2014/15
|Актобе
|
4
|
|
|
|
|360
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Актобе
|
4
|
|
|
|
|360
|Суперкубок Казахстана 2014
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Актобе
|
26
|
2+1
|
|
5
|
|2297
|2 (6)
|Товарищеские матчи 2014
|Казахстан
|
2
|
0+1
|
|
|
|180
|Лига Европы 2013/14
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|45
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2015
|Казахстан (U-21)
|
4
|
|
|
|
1
|269
|3 (5)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Актобе
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Актобе
|
22
|
2+2
|
|
2
|
2
|1827
|1 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Актобе-М
|
1
|
|
|
|
|90
|6 (12)
|Товарищеские матчи 2013
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|45
|Футбол. Контрольные матчи 2013
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|90
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Актобе-М
|
3
|
|
|
1
|
|226
|4 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|31
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|49
|3 (14)
|Кубок Содружества 2012
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|11
|Футбол. Международные товарищеские матчи 2012
|Казахстан (U-21)
|
|
|
|
|
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Актобе
|
3
|
|
|
|
|88
|3 (6)