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Футбол

Дмитрий Мирошниченко

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан Россия
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен, Персонал
Действующий
Да
Команды
Тобол зщ 7
Казахстан зщ
Место рождения
Актобе
Дата рождения
26 февраля 1992 (28 лет)
Пол
мужской
Рост, см
184
Вес, кг
79
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011 Актобе-М

3

1+0

210 7 (12)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Тобол

5

1

450 6 (12)
Лига Европы 2019/20 Тобол

1

62
Кубок Казахстана по футболу 2019 Тобол

1

0+1

84
Премьер-Лига Казахстана 2019 Тобол

24

2+2

3

1989 4 (12)
Товарищеские матчи 2019 Казахстан

1

46
Чемпионат Европы по футболу 2020 Казахстан

1

1

73 5 (6)
Лига Европы 2018/19 Тобол

4

345
Кубок Казахстана по футболу 2018 Тобол

2

180
Премьер-Лига Казахстана 2018 Тобол

30

1+0

4

1

2569 3 (12)
Лига наций 2018/19. Лига D. Группа 1 Казахстан

2 (4)
Товарищеские матчи 2018 Казахстан

1

29
Вторая лига Казахстана 2017 Тобол-М

1

90 6 (16)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Тобол

1

46
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Тобол

22

0+1

7

1970 5 (12)
Товарищеские матчи 2017 Казахстан

1

24
Кубок Казахстана по футболу 2016 Тобол

Чемпионат мира 2018 Казахстан

1

1

90 6 (6)
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Тобол

30

0+1

6

2636 1 (6)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Актобе-М

1

90 5 (6)
Лига Европы 2015/16 Актобе

2

180
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Актобе-М

1

76 9 (12)
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Актобе

17

9

1434 3 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Актобе

2

0+1

180
Чемпионат Европы по футболу 2016 Казахстан

3

263 5 (6)
Лига Европы 2014/15 Актобе

2

123
Лига чемпионов 2014/15 Актобе

4

360
Кубок Казахстана по футболу 2014 Актобе

4

360
Суперкубок Казахстана 2014 Актобе

1

90
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Актобе

26

2+1

5

2297 2 (6)
Товарищеские матчи 2014 Казахстан

2

0+1

180
Лига Европы 2013/14 Актобе

1

45
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2015 Казахстан (U-21)

4

1

269 3 (5)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Актобе

1

1

90
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Актобе

22

2+2

2

2

1827 1 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Актобе-М

1

90 6 (12)
Товарищеские матчи 2013 Казахстан (U-21)

1

45
Футбол. Контрольные матчи 2013 Казахстан (U-21)

1

90
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Актобе-М

3

1

226 4 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2012 Актобе

1

31
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Актобе

2

49 3 (14)
Кубок Содружества 2012 Казахстан (U-21)

1

11
Футбол. Международные товарищеские матчи 2012 Казахстан (U-21)

Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Актобе

3

88 3 (6)
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