Меньше 90 минут на гол или ассист: топ-5 игроков КПЛ-2023 с лучшей результативностью

Автор: Димаш Тулегенов

У большинства команд казахстанской премьер-лиги (КПЛ) в активе восемь сыгранных туров. Клубы своими показателями обозначили цели на сезоны, а яркие перформансы выдвинули некоторых футболистов на первый план. В таблице бомбардиров есть определенный список лидеров, и этим рейтингом особо и не удивишь, ведь доступ к нему есть на многих источниках.

Но что же по среднему количеству времени, которое требуется игроку для выполнения голевого действия - забитого мяча или ассиста? Корреспондент Vesti.kz определил топ-5 результативных игроков КПЛ-2023 по наименьшему времени на одно голевое действие.

Для более точного анализа мы рассматривали лишь тех игроков, у кого есть минимум три голевых действия с начала сезона. Статистику проведенного игрового времени мы позаимствовали у Transfermarkt, а показатели голов и ассистов - на нашем портале Vesti.kz (Transfermarkt причисляет к голевым передачам добивания и заработанные пенальти, что не очень корректно - Прим. автора).

5. Пернамбуко Родригес ("Кызыл-Жар") - 83 минуты на голевое действие

25-летний вингер перебрался в чемпионат Казахстана лишь перед началом этого сезона. Ранее он играл у себя на родине в Бразилии, а также в чемпионатах Украины, Грузии, Норвегии и Молдовы. В восьми матчах КПЛ-2023 его задействовали шесть раз, а суммарно он провел на поле 334 минуты.

За это время Пернамбуко отметился тремя голами и одним ассистом, приняв непосредственное участие в 40 процентах голов своей команды. Пока Родригес не является незаменимым игроком "Кызыл-Жара", но по статистике он уже превосходит большинство исполнителей премьер-лиги.

О Пернамбуко вы могли узнать в одном из наших материалов, ведь прошлой осенью он добился такого, чему позавидовали бы миллионы фанатов по всему миру:

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4. Асхат Тагыберген ("Ордабасы") - 78 минут на голевое действие

Капитан шымкентского клуба проводит впечатляющий сезон в 32-летнем возрасте. В рамках КПЛ полузащитник наиграл 629 минут, и за это время наколотил пять мячей и оформил три ассиста. Поэтому неудивительно, почему он отличается в среднем каждые 78 минут.

А еще Тагыберген бьет все рекорды по количеству забитых мячей со штрафных ударов. Можете убедиться в этом сами:

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3. Жоао Пауло ("Кайрат") - 77 минут на голевое действие

Лучшим бомбардиром чемпионата является бразильский ветеран алматинцев Пауло. На его счету семь забитых мячей, но в данном рейтинге он всего лишь третий. Проведя на поле 692 минуты, Жоао добавил к семи голам два ассиста, и в итоге математически сложилось, что он забивает или ассистирует каждые 77 минут в КПЛ-2023.

В 34 года форвард все еще очень стабилен, поэтому вас не должны смущать непрекращающиеся разговоры о возможном вызове бразильца в национальную сборную Казахстана. Тем более разрешение на получение казахстанского паспорта у него уже есть:

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2. Абат Аймбетов ("Астана") - 60 минут на голевое действие

В первых шести турах КПЛ один из ведущих казахстанских нападающих вообще не забивал. Он потерял место в стартовом составе, и болельщиков это не могло не волновать. Но за последние несколько недель все наладилось - он забил четыре мяча в четырех последних матчах во всех турнирах.

Всего Аймбетов провел на поле 363 минуты в рамках КПЛ-2023. В среднем тренерский штаб столичных предоставляет форварду порядка 40 минут в каждой встрече. За все это время Абат забил три мяча в чемпионате, а также отметился тремя результативными передачами.

Как видим, Абату не дают стабильное игровое время (максимум 78 минут в одной из игр), но он дает клубу стабильные голевые показатели. Возможно, такими темпами казахстанец вернет себе место в старте.

1. Дмитрий Сергеев ("Кайрат") - 40 минут на голевое действие

23-летний воспитанник "Зенита" в конце февраля подписал контракт с "Кайратом", и алматинский клуб стал первым зарубежным в его карьере. В новой команде Сергеев не сыграл в первом туре чемпионата, но в каждом последующем матче обязательно выходил на замену.

Максимально тренерский штаб алматинцев доверял Дмитрию 30 минут на поле. Но это не помешало ему забить два гола и сделать один ассист в трех последних матчах КПЛ. Причем в соперниках у "Кайрата" были "Астана", "Ордабасы" и "Тобол".

Результативен Сергеев и в Кубке Казахстана, где он за 180 минут оформил гол и ассист. Если же брать только КПЛ, то полузащитник провел на поле всего 121 минуту, отличившись результативными действиями трижды.

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Фото: СК "Кызыл-Жар" (1), ФК "Ордабасы" (2), ФК "Кайрат" (3,5), ФК "Астана" (4)©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 9 7 0 2 13-9 21 2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19 3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17 4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17 5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15 6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11 7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11 8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10 9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10 10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10 11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8 12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5 13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4 14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →