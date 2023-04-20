Подаренная футболка и море эмоций: как футболисты клубов КПЛ играли с Роналду и Месси

Сыграть на одном поле с мировой звездой - это детская мечта любого футболиста, а быть может, и не только детская. Одно дело, когда речь идет просто о топовом игроке, и совсем другое, когда она заходит о легендарных Лионеле Месси и Криштиану Роналду. Любой матч против них становится особенным для сотен футболистов, и среди счастливчиков, которым довелось сыграть с ними, есть и нынешние игроки клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

Корреспондент Vesti.kz назвал всех футболистов, в настоящее время выступающих в Казахстане, которым улыбнулась удача сыграть с Лео или Криштиану. В этом материале вы узнаете, как в конечном итоге сложились эти встречи для игроков.

Отметим сразу, что казахстанцев в списке нет, потому что ни в еврокубках, ни на уровне сборных им встретиться с гигантами футбола не удалось. Но есть восемь представителей других стран, у которых так или иначе получилось побороться с ними на одном поле.

Александр Гутор ("Аксу")

34-летний белорусский вратарь павлодарского клуба проводит в Казахстане свой первый сезон. За плечами этого игрока более 20 матчей за сборную Беларуси. В сентябре 2011-го он встретился лицом к лицу с Месси во время матча группового этапа Лиги чемпионов между БАТЭ и "Барселоной".

Встреча завершилась разгромной победой каталонцев со счетом 0:5. Два мяча в ворота Гутора забил Месси, отличившись в концовке первого тайма и в начале второго. Страж ворот даже получил именное пиво от аргентинца. В матче на "Камп Ноу" (0:4) белорусский голкипер тоже играл, но вот Лео в заявке уже не было.

Итог: одно поражение, Месси забил два гола.

Офри Арад ("Кайрат")

24-летний израильский защитник тоже проводит первый сезон в Казахстане. Этот футболист принял участие в восьми матчах за национальную сборную, и в одном из них противостоял Португалии с Роналду. Игра прошла в июне 2021-го.

Португалия разгромила соперника в рамках товарищеского матча со счетом 4:0. Второй мяч команды забил Криштиану, отыгравший 71 минуту. Что касается Арада, то он провел на поле весь матч.

Итог: одно поражение, Роналду забил гол.

Артурас Жулпа ("Актобе")

У этого литовского полузащитника 37 официальных матчей в футболке своей сборной. В сентябре 2019-го в рамках отбора на чемпионат Европы он сыграл в домашней встрече против Португалии (1:5). Полузащитник "Актобе" появился на поле в середине второго тайма, когда счет на табло был уже 1:3.

Роналду был заменен на 80-й минуте, после того, как оформил покер. Это был один из лучших матчей португальца за национальную сборную.

Итог: одно поражение, Роналду забил четыре гола.

Вараздат Ароян ("Астана")

30-летний армянский защитник в ноябре 2014-го противостоял все 90 минут Роналду во время квалификационного матча чемпионата Европы между сборными Португалии и Армении. Гости неплохо держались, хотя и были явными андердогами противостояния.

На 72-й минуте Роналду забил единственный гол в матче и принес победу португальцам - 1:0. Увы, но Арояну не удалось помочь своей команде сохранить ворота в неприкосновенности.

Итог: одно поражение, Роналду забил гол.

Виктор Васин ("Кайрат")

Еще один "кайратовец", которому довелось сыграть с Роналду - 34-летний российский защитник Васин. Летом 2017-го в России проходил последний розыгрыш Кубка конфедераций. Команды России и Португалии встретились в групповой стадии.

Васин и Роналду противостояли друг другу все 90 минут. В итоге португальцы одержали минимальную победу благодаря быстрому голу Криштиану - 1:0.

Итог: одно поражение, Роналду забил гол.

Радослав Петрович ("Ордабасы")

34-летнего серба уже можно поздравить, ведь Роналду, играя против его команды, так и не сумел отличиться. Но на конечном итоге встречи это все равно никоим образом не сказалось. В марте 2015-го сборные Португалии и Сербии встретились в отборе на Евро. Хозяева добыли нелегкую победу со счетом 2:1.

Криштиану так и не забил, хотя провел на поле 90 минут. Зато Петрович отличился голевой передачей на Неманью Матича, благодаря чему сербы ненадолго сравняли счет во втором тайме. Он, как и Роналду, провел на поле все отведенное время.

Кроме того, Петрович виделся и с Месси. Да, это единственный игрок КПЛ, который был в заявках на матчи и с Криштиану, и с Лео. Но если с португальцем Радослав действительно "рубился" на поле, то за аргентинцем наблюдал со скамейки запасных. В сентябре 2017-го в группе ЛЧ лиссабонский "Спортинг" принимал "Барсу". Матч завершился минимальной победой каталонцев - 0:1. Месси 90 минут провел на поле, а Петрович - в запасе.

Итог: два поражения (один сыгранный матч), Месси и Роналду не забили.

Камо Оганесян ("Астана")

30-летний армянский латераль играл против Роналду дважды, и обе встречи состоялись в отборе на Евро-2016. Про ноябрьский матч 2014-го, где также играл Ароян, мы уже рассказали - Португалия добыла победу дома благодаря единственному голу Роналду (1:0). Там Оганесян отыграл всю игру.

В июне 2015-го команды встретились уже в Армении. Камо появился в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте. Звездные гости одержали победу со счетом 3:2 благодаря хет-трику Криштиану.

Итог: два поражения, Роналду забил четыре гола.

Пернамбуко ("Кызыл-Жар")

Последним игроком из КПЛ, которому удалось сыграть с Роналду, является 24-летний бразильский вингер "Кызыл-Жара" Пернамбуко. На старте этого европейского сезона (2022/23) он выступал за молдавский "Шериф", с которым играл в групповом этапе Лиги Европы. Криштиану тогда был в составе "Манчестер Юнайтед", и их команды встретились в одном квартете.

Во втором туре, 15 сентября, "Шериф" дома уступил "Юнайтед" со счетом 0:2. Роналду вышел в старте, забил с пенальти, а затем был заменен на 81-й минуте. Что касается Пернамбуко, то он вышел на замену на 73-й.

В пятом туре, 27 октября, манкунианцы разгромили соперника дома со счетом 3:0. Пернамбуко вышел на замену на 79-й минуте, а спустя две минуты Криштиану отличился голом и установил окончательный счет на табло. Португалец провел на поле все 90 минут и, вероятно, забил свой последний гол в карьере в еврокубках.

Итог: два поражения, Роналду забил два гола.

После матча Пернамбуко получил подарок от своего кумира - игровую футболку. Как позже рассказал сам бразилец, по окончании встречи он подошел к Криштиану и попросил у него футболку. Португалец попросил его успокоиться и сказал, что отдаст ему ее в раздевалке.

После Пернамбуко к Криштиану подошли еще несколько футболистов "Шерифа" с аналогичной просьбой, но легендарный форвард сдержал обещание, подарив футболку будущему игроку "Кызыл-Жара":

Получается, что во всех десяти матчах, где нынешние игроки КПЛ противостояли Месси или Роналду, побеждали команды легенд. Лео записал на свой счет два гола в двух матчах, а Криштиану - 12 мячей в восьми встречах.

С Месси матчей у футболистов казахстанских клубов было куда меньше по той причине, что сборная Аргентины крайне редко встречается с европейскими сборными, а много матчей с Роналду эти игроки провели именно в квалификационных матчах за национальные команды.

В любом случае, вне зависимости от результата матчей, эти парни могут в будущем с гордостью рассказывать внукам, как они играли против величайших футболистов в истории.

Фото: FIFA (1, 6), Прессбол (2), FPF (3), UEFA (4, 5, 7, 8), Globo.esporte (9, 10)©️

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