|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Актобе
|
30
|
0+2
|
|
8
|
|2527
|3 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Актобе
|
3
|
1+0
|
|
1
|
|270
|Лига Европы 2015/16
|Актобе
|
2
|
|
|
1
|
|180
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Тобол
|
23
|
3+0
|
|
3
|
|1875
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|96
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Тобол
|
24
|
1+1
|
|
2
|
1
|1935
|5 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|90
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Тобол
|
31
|
0+1
|
|
3
|
|2551
|3 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Тобол
|
2
|
|
|
|
|180
|Лига Европы 2018/19
|Тобол
|
4
|
|
|
1
|
|360
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Тобол
|
29
|
2+2
|
|
4
|
1
|2588
|4 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Тобол
|
3
|
1+0
|
|
|
|270
|Вторая лига Казахстана 2019
|Тобол-М
|
1
|
|
|
|
|90
|4 (17)
|Лига Европы 2019/20
|Тобол
|
2
|
|
|
1
|
|180
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Жетысу
|
14
|
1+0
|
|
1
|
|934
|6 (12)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
12
|
|
|
4
|
|863
|6 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
5
|
|
|
2
|
|399
|4 (4)