Казахский Жуниньо? Видео всех голов Тагыбергена прямыми ударами со штрафного

Капитан "Ордабасы" и сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген проводит выдающийся сезон. В 12 матчах за клуб и национальную команду во всех турнирах он отметился восемью голами и пятью ассистами. Четыре гола он забил прямыми ударами со штрафного.

Корреспондент Vesti.kz не поленился и собрал в одном материале видео всех голов 32-летнего полузащитника, которые он забивал таким образом. Предлагаем просто посмотреть и насладиться.

Всего на счету хавбека восемь голов со штрафных ударов, причем первую половину из них он забил до сезона-2023, а вторую - уже в ходе текущей кампании. У Асхата всегда был мощный дальний удар, но со штрафных он начал отличаться лишь с 2019-го, когда ему уже было 28 лет.

"Кайсар" 5:1 "Тобол" (КПЛ-2019)

"Тобол" 2:0 "Акжайык" (КПЛ-2021)

"Тобол" 3:0 "Туран" (КПЛ-2022)

"Тараз" 0:2 "Тобол" (КПЛ-2022)

"Ордабасы" 3:1 "Каспий" (КПЛ-2023)

"Ордабасы" 4:1 "Тобол" (КПЛ-2023)

"Мактаарал" 1:4 "Ордабасы" (Кубок Казахстана-2023)

"Ордабасы" 4:0 "Кайсар" (КПЛ-2023)

Большую часть своих голов со штрафных Тагыберген уже забил за "Ордабасы" (4). Еще трижды он радовал такими шедеврами болельщиков "Тобола", а один раз отличался в футболке родного "Кайсара". Любопытно, что он также не прочь забивать таким образом в ворота бывших клубов - дважды от его ударов страдали в "Тоболе", а совсем недавно такой выстрел заставил огорчиться и фанатов "Кайсара".

Отметим, что среди футболистов, выступающих в КПЛ-2023, лишь трое забивали со штрафных чаще Тагыбергена. Это Игорь Стасевич из "Атырау" (13), Марин Томасов из "Астаны" (10) и Юрий Бушман из "Кызыл-Жара" (10). Но среди казахстанцев Тагыбергену равных точно нет.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19 2 Астана 8 6 0 2 12-9 18 3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17 4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17 5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15 6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11 7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11 8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10 9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10 10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10 11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8 12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5 13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4 14 Мактаарал 8 1 0 7 5-13 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"