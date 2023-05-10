Добил "Астану" и восхищается Де Брюйне. Как в "Кайрате" раскрывается джокер из "Зенита"

Нынешний "Кайрат" не может позволить себе дорогостоящих трансферов и теперь действует в ограниченных условиях. Но даже в таких обстоятельствах алматинцы сумели найти игроков, которые уже приносят пользу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает про одного из таких - российского полузащитника Дмитрия Сергеева.

"Кайрат" искал центрального полузащитника всю зиму, но скромные экономические возможности клуба затягивали ситуацию. Перед стартом сезона алматинцам помогли дружеские отношения с "Зенитом". Воспитанник петербургского клуба Дмитрий Сергеев пришел на правах свободного агента. Это взаимовыгодный шанс, Сергеев в 23 года выбрался из системы "Зенита", где в основном играл лишь за вторую команду, в то время как "Кайрат" добавил игрока в среднюю линию, где ощущался кадровый дефицит.

Отвоевать место в основе "Кайрата" у Сергеева пока не получается, но его выходы на замены впечатляют с точки зрения КПД. Дмитрий еще не разу не выходил в основе в чемпионате Казахстана, но у него уже два гола и ассист за суммарные 122 минуты на поле. Плюс у хавбека два полных матча в Кубке и вновь важнейшее результативное действие - гол в ворота "Акжайыка", забитый отличным дальним ударом.

Пока Сергеев выходит в роли восьмого/десятого номера с достаточно серьезным креном в атаку. Задание больше подключаться вперед от Кекера приносит пользу. Так Сергеев забивал в статусных матчах "Астане" и "Тоболу".

Дальний удар это именно то, что сейчас выделяет игрока. Россиянин очень смел в этих попытках и наверное это разница в школах, ведь в Казахстане многие игроки не рискуют бить издали. Примечательно, что Сергеев уже превзошел по голевым действиям все свои прошлые показатели в России. К слову, такая тяга у Сергеева к дальним ударам не случайна, ведь он рассказывал, что его любимыми игроками являются бельгийцы Кевин Де Брюйне и Раджа Наингголан - профессоры по части роскошных голов с расстояния.

Тактически дисциплинированный и способный дать большой объем Сергеев может быть полезен "Кайрату" и в других ролях, по его словам он готов сыграть на нескольких позициях:

"С раннего детства я играл на многих позициях, получил достаточно опыта еще в детско-юношеском футболе. Поэтому для меня, наверное, нет большой проблемы сыграть на разных позициях. Мне нравится, когда ты можешь закрыть любой участок поля. Если получается, если под определенного соперника нужно подстроиться, то я всегда готов. Для меня это своего рода вызов. Есть две позиции, на которых я чувствую себя наиболее комфортно – это опорный полузащитник и крайний защитник. Могу менять две эти роли по ходу матча без проблем".

В молодой, амбициозный и по-спортивному агрессивный "Кайрат" Сергеев вписался органично. Пока это один из самых эффективных трансферов во всей лиге. В этом смысле алматинский клуб выделяется на фоне большинства, ведь все чаще они подписывают иностранцев до 25 лет с целью развивать игроков.

Фото: ФК "Кайрат"©, ФК "Зенит"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 9 7 0 2 13-9 21 2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19 3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17 4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17 5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15 6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11 7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11 8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10 9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10 10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10 11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8 12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5 13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4 14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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