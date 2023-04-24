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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Бразилец рвется в сборную Казахстана. Жоао Пауло разрывает КПЛ, заговорил по-казахски и стал сенсеем в "Кайрате"

Бразилец рвется в сборную Казахстана. Жоао Пауло разрывает КПЛ, заговорил по-казахски и стал сенсеем в "Кайрате"
©ФК "Кайрат"

Великолепную форму в последних матчах казахстанской премьер-лиги (КПЛ) набрал бразильский нападающий "Кайрата" Жоао Пауло. В двух последних играх в чемпионате он отметился дублями и принес четыре очка алматинскому клубу. Корреспондент Vesti.kz - об отличном выступлении форварда в 34-летнем возрасте и его роли в сегодняшнем "Кайрате".

Опытный бразилец проводит в чемпионате Казахстана уже пятый по счету сезон. Все это время Жоао демонстрировал бомбардирскую стабильность, забивая как минимум девять мячей в течение каждого розыгрыша премьер-лиги. Но впервые за все это время Пауло оформил два дубля кряду.

В матче шестого тура против "Астаны" (3:0) он стал главным творцом сенсационной разгромной победы "Кайрата" на выезде, забив два мяча в ворота столичных. А вчера, в домашней встрече седьмого тура с "Ордабасы", Жоао беспощадно забивал в ворота своей бывшей команды. Его дубль принес алматинцам ничью - 2:2. 

В противостояниях между "Кайратом" и "Ордабасы" на счету Пауло уже семь голов (пять - за "Кайрат", два - за "Ордабасы"), и по этому показателю его опережает лишь бывший форвард алматинцев Жерар Гоу (8). Именно в ворота "Астаны" и "Ордабасы" Жоао забивал чаще всего в карьере - по пять раз. Столько же раз он отличался в играх с "Каспием" и "Актобе"

Через месяц с небольшим бразилец отметит свое 35-летие, но сейчас футбольной пенсией в действиях и результативности Пауло даже не пахнет. Он не только забивает и является лучшим бомбардиром КПЛ-2023, но и в целом проделывает большой объем интенсивной работы на поле, постоянно предлагает свою помощь партнерам и внешне даже не устает. На каждый матч Пауло выходит заряженным, и эта энергия сохраняется у него вплоть до финального свистка.

Вряд ли кто-то удивится, если вдруг разговоры о натурализации Пауло обретут новое дыхание. Впервые о потенциальном вызове бразильца в сборную Казахстана говорилось в 2021-м. А в прошлом году в интервью нашему изданию нападающий признался, что грезит о выступлении за национальную команду Казахстана. Кроме того, он рассказал, что у него есть вид на жительство, но для игры за сборную он должен получить паспорт. По правилам, он может претендовать на этот документ как раз в этом году, так как играет в Казахстане уже пять лет.

С другой стороны, есть и противники возможной натурализации. И дело не только в том, что нужно развивать своих, но и в том, что Пауло уже почти 35 лет, и для нападающего это серьезный возраст. Не факт, что главный тренер Магомед Адиев захочет внедрять в команду человека, на которого сборная не сможет рассчитывать в долгосрочной перспективе из-за возраста.

Хотя кажется, что с каждым годом Пауло все ближе к Казахстану душой и сердцем. Перед матчем "Кайрат" - "Ордабасы" он принял участие в съемках ролика для привлечения фанатов на стадион. В нем бразилец говорил исключительно на казахском:

Сейчас в "Кайрате" у Пауло особая роль. Кирилл Кекер выпускает в стартовом составе огромное количество молодых игроков в возрасте от 20 до 23 лет, и даже на замену чаще выходят такие же перспективные футболисты. Из опытных можно выделить разве что защитника и капитана Виктора Васина, а также Пауло. Обоим по 34 года. 

Но именно Пауло выделяется тем, что не уступает по своему заряду молодым и непосредственно влияет на результаты команды. Мастерство и опыт Жоао во многом помогают алматинцам в созидании, ведь он одинаково хорош как в подыгрыше, так и в завершении. В эфире вчерашнего матча комментатор Ермухамед Маулен обратился к молодым игрокам "Кайрата": "Если не знаете, что делать с мячом, - отдайте его Пауло". И это действительно сработало, причем, дважды за игру.

Сейчас Пауло - это не только звезда, бомбардир и лидер на поле в составе "Кайрата", но и пример для подражания молодым одноклубникам. В нынешнем составе алматинцев бразилец стал своего рода сенсеем для многообещающих воспитанников. 

Отметим, что на счету Пауло шесть голов и один ассист в семи матчах КПЛ-2023. После семи туров "Кайрат" занимает пятую строчку в таблице, набрав 12 очков. 

Фото: ФК "Кайрат"©️

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Метки:
Футбол Кайрат ФК Пауло Жоао Сборная РК по футболу Астана ФК Ордабасы ФК Бразилия Казахстан Каспий Актобе ФК Адиев Магомед

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