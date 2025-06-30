Футболисты "Кайрата" вышли на первое место по количеству заработанных удалений в текущем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Это произошло после двух красных карточек в выездном матче с "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первым в центральном матче тура был удален израильский полузащитник Дэн Глейзер. Сначала, на 47-й минуте, он получил предупреждение за грубый подкат против Луки Имнадзе. Фрагмент с этим эпизодом:

На 80-й минуте Глейзер получил второе предупреждение, и оно вызвало массовые споры. В центре поля защитник "Кайрата" Александр Мартынович нарушил правила, но это был не грубый фол. Судья дал свисток, а Глейзер все еще был вовлечен в эпизод и выпнул мяч.

За это рефери Денис Тевяшов дал хавбеку желтую карточку. И, судя по всему, он забыл о том, что данный игрок уже предупреждался в начале тайма. Футболисты "Ордабасы" были внимательны и моментально указали арбитру, что это уже вторая желтая для Дэна. У судьи не было выбора, кроме как удалить футболиста. Не исключено, что, не забудь Тевяшов об уже имевшемся предупреждении, он не стал бы показывать игроку гостей вторую желтую за это, вроде бы, безобидное действие.

Сам футболист пытался объяснить судье, что не услышал свистка. Вот, как это было:

А на 88-й минуте "Кайрат" вовсе остался вдевятером. Уступающий в счете "Ордабасы" большими силами пошел вперед. В районе центрального круга Муроджон Халматов был остановлен грубостью бразильского новичка алматинцев Эдмилсона. Он въехал в оппонента шипами сзади.

Сначала Тевяшов не заметил особой грубости в этом действии, но в эпизод вмешался VAR: подсказки Армана Исмуратова и Татьяны Сорокопудовой вынудили главного арбитра просмотреть повтор. И после увиденного он без капли сомнений показал Эдмилсону прямую красную карточку.

Вот таким получился дебют для форварда в новой команде. Он отыграл около 20 минут после выхода на замену, но был удален. Но самое главное для "Кайрата", что команда набрала три очка в противостоянии с прямыми конкурентами. Посмотреть на ситуацию с удалением Эдмилсона можете ниже:

"Кайрат" - лидер по красным карточкам, а у "Астаны" их нет

Футболисты "Кайрата" были удалены с поля уже пять раз - при том, что команда провела в КПЛ 15 матчей. В топ самых удаляемых также вошли "Атырау" и "Улытау". Причем уже покинувший стан нефтяников Георгий Гадрани и форвард жезказганцев Жасулан Молдакараев получили по две красные карточки.

Трижды были удалены футболисты "Кызыл-Жара", по два раза - игроки "Кайсара", "Жениса", "Ордабасы" и "Окжетпеса". По одной красной карточке показали футболистам "Жетысу", "Тобола" и "Актобе".

Ни одного удаления в этом сезоне не было у футболистов "Турана", "Елимая" и "Астаны".



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