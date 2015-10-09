Итоги 14-го тура КПЛ: праздник "Кайрата", нервы "Астаны" и печаль в Шымкенте. Что дальше?

В выходные в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) состоялся 14-й тур - он же первый во втором круге чемпионата. Корреспондент Vesti.kz подчеркнул самые главные итоги сыгранных матчей.

В таблице все тот же лидер и все тот же главный аутсайдер. Но это не значит, что никаких кардинальных изменений нет.

"Астана" и "Тобол" потеряли очки - это плюс для "Кайрата"

В этом туре не обошлось без сенсаций. "Тобол" лишь благодаря пенальти, причем достаточно неоднозначному, вырвал ничью в домашней игре с "Женисом" (2:2). А вот "Астана", ведя на своем поле со счетом 3:1, упустила комфортный счет в противостоянии с "Кызыл-Жаром" (3:3).

Перед этим туром "Астана" и "Тобол" шли в лидерах по потерянным очкам. Да, у "Тобола" на шесть очков меньше, но и игр проведено меньше на две. Сейчас они по-прежнему возглавляют таблицу по этому показателю, но отрыв от "Кайрата" уже минимальный.

У алматинцев был самый сложный матч из этой тройки, по крайней мере - на бумаге. Но они сумели обыграть "Ордабасы" на выезде (1:0), даже несмотря на то, что заканчивали встречу вдевятером. Поэтому кто может себе занести 14-й тур в актив, так это игроки "Кайрата". Они обыграли прямого конкурента уже во второй раз за сезон и сократили отставание от лидера до минимума.

"Ордабасы" продолжает буксовать - отставание увеличивается

Очень тревожно должно быть болельщикам из Шымкента, потому что их команда в четырех матчах с топ-клубами КПЛ ("Кайрат", "Астана", "Актобе") набрала всего одно очко. И это при том, что "Ордабасы" еще не встречался с одним из лидеров по потерянным баллам - "Тоболом".

После вчерашнего поражения от "Кайрата" команда осталась на седьмом месте, имея 19 очков после 13 туров. Да, у южан два матча в запасе, если сравнивать с лидерами, то отставание в 15 очков от "Астаны", в 14 - от "Кайрата" и в 10 - от "Актобе" - не может оставлять болельщиков равнодушными.

Если все так продолжится, то спасать сезон придется за счет Кубка Казахстана, где команда борется за выход в финал турнира. А еще страшнее то, что команда уже на следующей неделе начинает свой путь в еврокубках - в первом квалификационном раунде Лиги конференций клуб сыграет с "Торпедо" из Кутаиси.

"Туран" и "Атырау" под серьезной угрозой. Вылет неизбежен?

Если взглянуть на "дно" турнирной таблицы, то там стабильно находится "Атырау". Да, в последние дни в стане нефтяников было много изменений, которые вселили в болельщиков надежду на чудо. И в субботу они отобрали дома очки у команды из верхней половины турнирной таблицы - "Окжетпеса" (0:0).

Тем не менее у "Атырау" всего пять очков, а они сыграли больше матчей, чем какая-либо другая команда - 16. Впереди у команды осталось всего десять игр в чемпионате, и это крайне мало.

На предпоследней строчке сейчас оказался "Туран" , который оказался в состоянии "клинической смерти" посреди сезона. Команда серьезно обновилась, став куда менее конкурентной. Теперь там играет туркестанская молодежь. У них 11 очков после 14 туров. Есть отрыв от "Атырау" в шесть баллов и еще два матча в запасе. Вчера они были биты на своем поле "Актобе" (0:3), не забив свой пенальти.

Но на этом фоне "Туран" выглядет слабее других команд, находящихся под риском вылета. В пределах досягаемости "Улытау", "Кайсар", "Жетысу" и "Женис", но эти коллективы выглядят куда более боеспособными.

Вероятно, "Туран" продолжит терять очки, а "Атырау" будет понемногу их набирать. Но смогут ли эти два коллектива избежать понижение в классе - пока сомнительно.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 10 4 1 32-15 34 2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33 3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29 4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28 5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24 6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21 7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19 8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15 9 Женис 14 2 8 4 13-14 14 10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13 11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13 12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12 13 Туран 14 3 2 9 12-20 11 14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Отметим, что матчи 15-го тура премьер-лиги состоятся 4-6 июля.