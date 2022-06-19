"Астана" вышла в единоличные лидеры КПЛ после сенсации в Шымкенте

"Астана" на своем поле разгромила "Аксу" и вышла в единоличные лидеры КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 14-го тура в Нур-Султане завершилась со счетом 5:0. Голы забили Абат Аймбетов, Марин Томасов, Раи Влут, Станислав Басманов и Юрий Перцух.

Эта победа позволила столичной команде набрать 24 очка и обойти "Каспий" (22) и "Тараз" (21) в таблице национального чемпионата.

Ранее "Ордабасы" в Шымкенте сенсационно обыграл "Тараз" и лишил шансов конкурентов выйти в лидеры турнира, а "Кызыл-Жар" вырвал волевую победу у "Шахтера".

Еще в одном матче "Атырау" на своем поле проиграл "Актобе", хоть и доигрывал игру в большинстве, а фанаты конкурентов устроили потасовку. "Кайрат" в Алматы победил "Махтаарал".

"Ордабасы" совершил сенсацию в матче КПЛ с тремя пенальти и автоголом