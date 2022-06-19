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Фанаты устроили потасовку после матча "Атырау" и "Актобе" в КПЛ

Фанаты устроили потасовку после матча "Атырау" и "Актобе" в КПЛ
©Кадр с видео
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Фанаты клубов "Атырау" и "Актобе" устроили беспорядки после матча 14-го тура КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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30 человек в полиции. Чем завершилась потасовка фанатов клубов КПЛ

Матч команд из середины таблицы прошел в Атырау и завершился победой гостей со счетом 0:2. После игры фанаты устроили свое противостояние.

"Произошла массовая потасовка между фанатами "Актобе" и "Атырау. 💥 Полиция применила светошумовые гранаты", - сообщает Sports.ru на странице в Instagram.

Клуб КПЛ с удалением выиграл матч и обошел конкурентов

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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Метки:
Атырау ФК Актобе ФК КПЛ Массовая драка

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