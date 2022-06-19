Клуб КПЛ с удалением выиграл матч и обошел конкурентов

Футбольный клуб "Атырау" на своем поле проиграл "Актобе" в 14-м туре КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча закончилась со счетом 0:2. Победный гол на 89-й минуте матча забил Рожерио Алвеш Шина - Дос Сантос, который вышел на замену.

Вторым мячом отметился Виталий Балашов, который также появился на поле после перерыва. Этот результат позволил гостям набрать 20 очков и подняться в топ-4.

"Атырау", который после удаления Ескендира Кыбырая играл в большинстве, остался на пятом месте (19 очков).

Ранее "Ордабасы" в Шымкенте обыграл "Тараз" и лишил шансов конкурентов выйти в лидеры турнира, а "Кызыл-Жар" вырвал волевую победу у "Шахтера".

"Ордабасы" совершил сенсацию в матче КПЛ с тремя пенальти и автоголом

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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