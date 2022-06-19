Аутсайдер КПЛ вырвал на последних минутах победу у "Шахтера"

Карагандинский "Шахтер" на своем поле упустил победу над "Кызыл-Жаром" в 14-м туре КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Караганде завершился со счетом 1:2. В первом тайме счет открыл Стефан Букорац, а после перерыва гости вырвали победу. Сначала Дарко Зорич восстановил равновесие, а затем Евгений Козлов принес три очка в компенсированное время.

Этот результат позволил карагандинцам набрать 16 очков, а "Кызыл-Жару" - 15. Если "Шахтер" после матча остался в середине таблицы, то петропавловцы на четыре очка отодвинулись от зоны вылета.

Добавим, что в 14-м туре КПЛ пройдут еще шесть матчей - некоторые игры могут поменять лидера в турнире.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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