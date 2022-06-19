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Прямая трансляция матчей за лидерство в КПЛ

Прямая трансляция матчей за лидерство в КПЛ
©ФК "Каспий"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня, 19 июня, после перерыва в игровом календаре, связанного с участием сборной Казахстана по футболу в Лиге наций, возобновляется розыгрыш чемпионата премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В один день состоятся все семь матчей 14-го тура, после которого может смениться лидер в турнирной таблице.

Три матча покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на сайте телеканала по этой ссылке. Это "Шахтер" - "Кызыл-Жар" (17:00), "Кайрат" - "Махтаарал" (19:00) и "Тобол" - "Каспий" (21:00).

Остальные четыре встречи покажет ПФЛК-ТВ. Это "Ордабасы" - "Тараз" (18:00), "Атырау" - "Актобе" (19:00), "Астана" - "Аксу" (21:00) и "Туран" - "Акжайык" (21:00).

Начало указано по времени Нур-Султана. С турнирным положением команд можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Каспий 12 7 1 4 15-12 22
2 Астана 12 6 3 3 23-12 21
3 Тараз 12 6 3 3 15-9 21
4 Атырау 12 5 4 3 16-12 19
5 Тобол 12 5 3 4 19-16 18
6 Актобе 11 5 2 4 11-14 17
7 Шахтер 11 5 1 5 16-14 16
8 Кайрат 12 4 4 4 11-16 16
9 Ордабасы 11 4 2 5 14-12 14
10 Аксу Ак 10 4 1 5 10-10 13
11 Кызыл-Жар 12 2 6 4 12-15 12
12 Туран 10 2 5 3 6-9 11
13 Акжайык 11 3 2 6 4-10 11
14 Махтаарал 12 2 3 7 10-21 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

В "Конкурсе прогнозов" доступен следующий тур. Участвовать!

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Смотрим, комментируем, лайкаем!

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Метки:
КПЛ Шахтер ФК Кызыл-Жар СК Ордабасы ФК Тараз ФК Атырау ФК Актобе ФК Кайрат ФК Махтаарал ФК Астана ФК Аксу ФК Тобол ФК Каспий Туран ФК Акжайык ФК

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