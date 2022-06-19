30 человек в полиции. Чем завершилась потасовка фанатов клубов КПЛ

В полиции прокомментировали потасовку фанатов клубов "Атырау" и "Актобе" после матча 14-го тура КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч команд из середины таблицы прошел в Атырау и завершился победой гостей со счетом 0:2. После игры фанаты устроили серьезную потасовку.

Фанаты устроили потасовку после матча "Атырау" и "Актобе" в КПЛ

"Департамент полиции Атырауской области сообщает: 19 июня около 17:55, перед началом матча сборных команд "Атырау" - "Актобе", между болельщиками произошел конфликт. Сотрудники полиции доставили в Управление полиции города Атырау 30 лиц, допустивших правонарушения в общественном месте.

Собираются соответствующие документы. Сообщаем, что сотрудниками полиции спецсредства шумового действия не применялись. В руках болельщиков были цветной дым и звуковые петарды. Пострадавших нет", - пояснили в пресс-службе.

Добавим, что в КПЛ сменился лидер: "Астана" обошла "Каспий", который проиграл в гостях "Тоболу".

"Астана" вышла в единоличные лидеры КПЛ после сенсации в Шымкенте

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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