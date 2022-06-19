"Кайрат" одержал победу в КПЛ после ухода Бердыева

"Кайрат" в Алматы обыграл "Махтаарал" и поднялся в топ-5 клубов КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча закончилась со счетом 1:0. Победный гол во втором тайме забил российский защитник Виктор Васин.

В компенсированное время к матчу гости могли получить пенальти, но рефери встречи решил, что фола не было, и назначил угловой удар.

Добавим, что встреча с аутсайдером КПЛ стала первой после ухода из "Кайрата" главного тренера Курбана Бердыева.

Ранее "Ордабасы" в Шымкенте обыграл "Тараз" и лишил шансов конкурентов выйти в лидеры турнира.

"Ордабасы" совершил сенсацию в матче КПЛ с тремя пенальти и автоголом

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Новый выпуск на нашем YouTube-канале.

Смотрим, комментируем, лайкаем!