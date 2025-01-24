Переход юного футболиста "Кайрата" Дастана Сатпаева в "Челси" должен стать самой дорогостоящей продажей игрока в истории казахстанских клубов. Корреспондент Vesti.kz вспомнил пять самых прибыльных сделок для отечественного футбола. За каждую из них клубы заработали минимум миллион евро.

Ранее появилась информация из России, в которой сообщалось, что "Челси" заплатит "Кайрату" за 16-летнего футболиста до 4,3 миллиона евро. Из них 2,4 миллиона - фиксированный платеж, а остальное - уже бонусы.

Чуть позже информацию подтвердил и известный инсайдер Фабрицио Романо. Но по его данным сумма перехода составит четыре миллиона евро. В любом случае, это будет рекордная продажа для казахстанского футбола.





Трансфер нападающего сборной Казахстана был осуществлен летом 2024 года. Воспитанник "Актобе" впервые покинул родной клуб, перебравшись в команду из российской премьер-лиги (РПЛ).





Один из самых успешных трансферов в истории "Астаны" и всего казахстанского футбола. В 2015 году столичные бесплатно подписали конголезского нападающего Кабанангу, а в 2018-м продали его за два миллиона в саудовский "Аль-Наср". Спустя несколько месяцев "Астана" вновь заполучила Жуниора в свои ряды, не потратив больших денег - все решило арендное соглашение.





В феврале 2022-го ведущий защитник страны перешел в клуб из Санкт-Петербурга на правах аренды. Спустя год в России решили сохранить Алипа в своих рядах. Ради этого клуб раскошелился на два миллиона евро, что, в принципе, не является крупной суммой для сине-бело-голубых. Но для "Кайрата" это один из лучших трансферов "на выход".





Ганский лидер покидал "Астану" в 2018 году в статусе лучшего бомбардира в клубной истории. Твумаси шел за мечтой играть на больших европейских полях. В итоге клуб Ла Лиги заплатил "Астане" три миллиона евро. Карьера в Испании у африканца не задалась, зато "Астана" заработала хорошие деньги, не потеряв класса - в столице было, кем заменить ушедшего лидера.





Ну и, конечно же, новый рекордсмен в этом списке. Заплати "Челси" четыре миллиона, или ранее обозначенные 4,3, это все равно будет рекордом для казахстанского футбола. И самое статусное здесь то, что такие деньги заплатит звездный клуб за юного таланта. Академия "Кайрата" сделала то, что не удавалось никому - вырастила талант, который уже в 16 лет не просто привлек внимание топ-клуба, но и вынудил его расстаться с семизначной суммой.



