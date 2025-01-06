"Милан" решил стать временным убежищем для звезды "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Дани Ольмо может какое-то время провести в "Милане", поскольку каталонскому клубу не удается зарегистрировать игрока на вторую часть сезона из-за правил финансового контроля, передают Vesti.kz со ссылкой на PianetaMilan.

Отмечается, что "россонери" предлагают игроку шестимесячный контракт с условием возвращения в "Барселону". Такое решение позволит итальянскому клубу временно укрепить состав и в то же время даст "сине-гранатовым" возможность выкрутиться из непростой ситуации.

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1 января Ла Лига убрала Ольмо и еще одного футболиста "Барселоны" Пау Виктора из заявки на остаток сезона. В то же время туда был включен защитник Андреас Кристенсен.

Напомним, Ольмо перешел в "Барселону" летом из "Лейпцига" за 55 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2030 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 11 матчей за "сине-гранатовых" и забил пять мячей.

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