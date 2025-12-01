"Хорват допустил много ошибок". Тренер раскритиковал Модрича в "Милане"

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался об игре хорватского полузащитника "Милана" Луки Модрича в матче 13-го тура Серии А против римского "Лацио" (1:0), передают Vesti.kz.

"Россонери" вышли на первое место в чемпионате после минимальной победы над "орлами", однако порцию критики неожиданно получил новый лидер миланцев 40-летний Модрич. По словам Капелло, это первое неудачное выступление легендарного хорвата в новой лиге, а героями встречи стали его молодые одноклубники.

"Мне казалось, что команда Сарри (Маурицио) может создать проблемы "россонери": узкая структура, умение закрывать зоны без мяча… И впервые мы увидели "человеческое" выступление от феномена по имени Лука Модрич: хорват допустил больше ошибок, чем обычно, и неслучайно его партнёрам стало сложнее возвращать мяч. У Модрича был тихий вечер, но Меньян (Майк) и Леау (Рафаэль) взяли ситуацию под контроль и принесли команде победу, позволившую возглавить таблицу", — цитирует слова Капелло Football-Italia.

Напомним, что обладатель "Золотого мяча" 2018 года перебрался в стан "Милана" минувшим летом, покинув мадридский "Реал" в статусе самого титулованного игрока клуба.

В текущем сезоне Модрич провёл за "красно-чёрных" 14 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующий контракт капитана сборной Хорватии с итальянским грандом действует до лета 2026-го.

