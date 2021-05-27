Видео победы над лидером группы, или как Казахстан сотворил еще одну сенсацию на ЧМ по хоккею

Предлагаем вашему вниманию хайлайты матча чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Казахстана победила лидера свой группы Германию.

Как сообщают Vesti.kz, встреча завершилась в основное время со счетом 3:2. Казахстанцы вернулись в зону плей-офф, а немцы потерпели первое поражение на турнире.

Напомним, ранее Казахстан сенсационно обыграл фаворитов группы в серии буллитов - сначала хозяйку турнира Латвию, а затем действующего чемпиона мира Финляндию. Но после в основное время всухую проиграл США. Следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут 28 мая против Канады, которая одержала первую победу.

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