"Могли удивить в плей-офф". Зарубежный эксперт назвал Казахстан главным открытием и самой веселой командой ЧМ по хоккею

Редактор The Hockey News Стивен Эллис в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил сожаление о раннем вылете сборной Казахстана по хоккею с чемпионата мира в Латвии. Эксперт назвал команду главным открытием турнира и предрек большие перспективы казахстанским хоккеистам.

"Кто бы мог подумать, что чемпионат мира подарит интригующую развязку с Латвией и Казахстаном в главных ролях. Команда, которая считалась аутсайдером и мальчиками для битья, внесла суматоху и поиграла на нервах фаворитов. Финляндия и Германия были обыграны Казахстаном. После разгрома итальянцев показалось, что ничто не сможет помешать впервые в истории выйти в плей-офф. Однако Норвегия устроила неприятный подарок казахстанцам. Очень жаль, что главное открытие чемпионата так рано завершает свой турнирный путь. Я думаю, что команда еще могла бы удивить многих в плей-офф.

Предполагаю, что ряд хоккеистов из Казахстана мы сможем увидеть в ведущих турнирах Европы и, возможно, в НХЛ. Это очень добротная команда с молодыми и перспективными парнями", - отметил Эллис.

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Казахстанцы выступали в группе В, где в последнем туре уступили Норвегии (1:3) и пролетели мимо плей-офф. Всего команда набрала десять очков в семи матчах.

Отметим, что в рамках группового этапа сборная Казахстана одержала несколько сенсационных побед - над Латвией, Финляндией и Германий, а также установила рекорд турнира по забитым шайбам, разгромив Италию.

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