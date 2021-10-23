"Оклеветал Альберта даже после смерти!". Брат погибшего казахстанского штангиста выступил с громким заявлением

Семен Линдер, брат скончавшегося штангиста Альберта Линдера, опубликовал информацию о допинг-пробах, где нет подтверждения, что у спортсмена были выявлены запрещенные вещества, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике Сергей Седов рассказал о "грязных" пробах подопечного, что помешало претендовать на лицензию на Олимпиаду. Позже специалиста отстранили от работы, а Семен Линдер опроверг его слова.

"НЕтренер, НЕчеловек! Оклеветал Альберта даже после смерти! Седов пытался оправдать себя, свои ужасные поступки, грязной мерзкой ложью! В интервью и в показаниях в ДП, он заявил что Альберт якобы не сдал допинг контроль и проба была грязной! Но Альберт всегда был честным и чистым!!! Именно поэтому он не согласился на их грязные условия перед олимпиадой!

После этого Седов его обманул сказал якобы проба его грязная! Из-за этого Альберт был в шоке, он понимал что это подстава, он рыдал матери и не понимал почему с ним так поступили?! А это оказалось просто очередной ложью Седова, чтобы слить Альберта и повести вместо него на соревнования своего брата Седова Владимира!

Вот справка официальная с антидопинговых лабораторий о том, что Альберт всегда был чистым! Он никогда ничего не принимал! Все его пробы, на протяжении всей жизни были чистыми!!!" - написал Линдер (орфография и пунктуация сохранены) и призвал обратить внимание на ситуацию Президента Касым-Жомарта Токаева.

Брат погибшего штангиста отреагировал на увольнение главного тренера сборной Казахстана

Напомним, что о смерти 25-летнего Альберта Линдера стало известно 17 сентября. Чемпион мира среди юношей, чемпион Азии, победитель и рекордсмен Универсиады, многократный чемпион Казахстана повесился. После этого его брат Семен Линдер "похоронил" все медали, а ряд штангистов выступили с жалобами и критикой в адрес тренеров сборной Казахстана. Главного тренера сборной уволили.

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