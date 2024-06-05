Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" по-прежнему отказывается перечислять зарплату теперь уже своему бывшему игроку Килиану Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что в ПСЖ решили не выплачивать Мбаппе зарплату за апрель, а также премию за февраль. Таким образом парижане хотят компенсировать уход игрока в мадридский "Реал" в качестве свободного агента.

По информации L’Equipe, денег за май Мбаппе тоже не получил. То же самое, вероятно, произойдет по итогам июня. В общей сложности ПСЖ хочет "вернуть" 80 миллионов евро (38,5 миллиарда тенге).

Сейчас юристы обеих сторон занимаются урегулированием сложившейся ситуации: представители Мбаппе требуют отдать полагающуюся ему сумму, а ПСЖ настаивает на своей правоте. Если им не удастся договориться, в дело может вмешаться юридическая служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Сообщалось, что если ПСЖ не заплатит Мбаппе, тот может подать жалобу в палату по разрешению споров ФИФА. После этого ПСЖ грозят санкции. Это может быть выговор, штраф или запрет регистрации новых футболистов на одно или два трансферных окна.

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3 июня "Реал" объявил о переходе Мбаппе. 25-летний француз подписал пятилетний контракт с "королевским клубом".

Напомним, Килиан с 2017 года выступал за ПСЖ, в составе которого шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

За семь лет в составе парижан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах. До этого француз выступал за "Монако", с которым выиграл чемпионат Франции.

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