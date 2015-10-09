"Зенит" принял решение по капитану сборной Казахстана

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак объявил состав на контрольный матч против аргентинской "Химнасии", передают Vesti.kz.

В окончательной заявке "сине-бело-голубых" не оказалось капитана сборной Казахстана Нуралы Алипа, который вышел из отпуска позже из-за июньских матчей в национальной команде.

Состав "Зенита"

16 - Адамов (в);

31 - Мантуан;

25 - Андраде;

33 - Нино;

4 - Горшков;

5 - Барриос;

8 - Вендел;

20 - Педро;

10 - Глушенков;

17 - Мостовой;

7 - Соболев.

Матч состоится 5 июля в Санкт-Петербурге (Россия) и начнётся в 21:00 по казахстанскому времени.

По итогам сезона-2025/26 "Зенит" завоевал чемпионский титул в российской премьер-лиге (РПЛ), став чемпионом страны в 12-й раз в своей истории.

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