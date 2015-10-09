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Россия
Вчера 20:30
 

"Зенит" принял решение по капитану сборной Казахстана

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"Зенит" принял решение по капитану сборной Казахстана Нуралы Алип. ©ФК "Зенит"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак объявил состав на контрольный матч против аргентинской "Химнасии", передают Vesti.kz.

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Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак объявил состав на контрольный матч против аргентинской "Химнасии", передают Vesti.kz.

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В окончательной заявке "сине-бело-голубых" не оказалось капитана сборной Казахстана Нуралы Алипа, который вышел из отпуска позже из-за июньских матчей в национальной команде.

Состав "Зенита"

  • 16 - Адамов (в);
  • 31 - Мантуан;
  • 25 - Андраде;
  • 33 - Нино;
  • 4 - Горшков;
  • 5 - Барриос;
  • 8 - Вендел;
  • 20 - Педро;
  • 10 - Глушенков;
  • 17 - Мостовой;
  • 7 - Соболев.

Матч состоится 5 июля в Санкт-Петербурге (Россия) и начнётся в 21:00 по казахстанскому времени.

По итогам сезона-2025/26 "Зенит" завоевал чемпионский титул в российской премьер-лиге (РПЛ), став чемпионом страны в 12-й раз в своей истории.

В "Зените" объявили решение по Алипу перед новым сезоном РПЛ

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3 Локомотив М 30 14 11 5 54-39 53
4 Спартак М 30 15 7 8 47-39 52
5 ЦСКА М 30 15 6 9 44-33 51
6 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7 Динамо М 30 12 9 9 51-40 45
8 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11 Крылья Советов 30 8 8 14 35-50 32
12 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13 Акрон Тл 30 6 9 15 35-53 27
14 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16 Сочи 30 6 4 20 29-60 22

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