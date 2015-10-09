"Зенит" принял решение по капитану сборной Казахстана

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак объявил состав на контрольный матч против аргентинской "Химнасии", передают Vesti.kz.
В окончательной заявке "сине-бело-голубых" не оказалось капитана сборной Казахстана Нуралы Алипа, который вышел из отпуска позже из-за июньских матчей в национальной команде.
Состав "Зенита"
- 16 - Адамов (в);
- 31 - Мантуан;
- 25 - Андраде;
- 33 - Нино;
- 4 - Горшков;
- 5 - Барриос;
- 8 - Вендел;
- 20 - Педро;
- 10 - Глушенков;
- 17 - Мостовой;
- 7 - Соболев.
Матч состоится 5 июля в Санкт-Петербурге (Россия) и начнётся в 21:00 по казахстанскому времени.
По итогам сезона-2025/26 "Зенит" завоевал чемпионский титул в российской премьер-лиге (РПЛ), став чемпионом страны в 12-й раз в своей истории.
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