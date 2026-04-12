Вчера 20:35

Семак решил судьбу капитана сборной Казахстана в "Зените"

Нуралы Алип. ©ФК "Зенит"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак определился с составом на матч 24-го тура российской премьер-лиги (РПЛ-2025/26) против действуюшего чемпиона - "Краснодара", передают Vesti.kz.

Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип вошёл в заявку сине-бело-голубых и начнёт эту встречу со скамейке запасных.

Состав "Зенита":Адамов,Сантос,Дркушич,Нино,Дивеев,Барриос,Вендел,Энрике,Джон,Соболев,Глушенков.

Встреча между командами состоится 12 апреля на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге (Россия) и начнётся в 21:30 по казахстанскому времени.

После 23 туров чемпионата России подопечные Семака набрали 51 очко и занимают второе место в турнирной таблице. "Чёрно-зелёные" с 52 баллами возглавляют чемпионат.

В прошлом туре "Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счётом 2:1, а "Краснодар" оказался сильнее "Ахмата" — 1:0.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 24 16 5 3 49-17 53
2 Зенит 24 15 7 2 44-17 52
3 Локомотив М 24 12 9 3 50-33 45
4 Балтика 24 11 11 2 34-13 44
5 Спартак М 24 12 6 6 38-32 42
6 ЦСКА М 24 13 3 8 36-26 42
7 Рубин 24 9 7 8 23-25 34
8 Ахмат 24 8 7 9 29-31 31
9 Динамо М 23 8 7 8 40-33 31
10 Ростов 24 6 8 10 19-26 26
11 Динамо Мх 24 5 8 11 15-30 23
12 Крылья Советов 24 5 7 12 25-44 22
13 Акрон Тл 23 5 7 11 28-40 22
14 Пари НН 24 6 3 15 20-39 21
15 Оренбург 24 4 8 12 24-36 20
16 Сочи 24 3 3 18 21-53 12

