Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак определился с составом на матч 24-го тура российской премьер-лиги (РПЛ-2025/26) против действуюшего чемпиона - "Краснодара", передают Vesti.kz.

Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип вошёл в заявку сине-бело-голубых и начнёт эту встречу со скамейке запасных.

Состав "Зенита":Адамов,Сантос,Дркушич,Нино,Дивеев,Барриос,Вендел,Энрике,Джон,Соболев,Глушенков.

Встреча между командами состоится 12 апреля на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге (Россия) и начнётся в 21:30 по казахстанскому времени.

После 23 туров чемпионата России подопечные Семака набрали 51 очко и занимают второе место в турнирной таблице. "Чёрно-зелёные" с 52 баллами возглавляют чемпионат.

В прошлом туре "Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счётом 2:1, а "Краснодар" оказался сильнее "Ахмата" — 1:0.

