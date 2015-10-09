Матч за золото? Алипа ждёт принципиальное противостояние в РПЛ

В воскресенье, 12 апреля, в 24-м туре российской премьер-лиге (РПЛ) состоится центральный матч между двумя главными фаворитами в борьбе за золото - "Зенит" на своём поле примет "Краснодар". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о ключевой битве для команды Нуралы Алипа.

После 23 туров РПЛ в таблице лидирует "Краснодар", набравший 52 очка, а у идущего на втором месте "Зенита" 51 балл. У них есть заметный отрыв от "Локомотива" (44), и теперь они оспорят лидирующую позицию. Матч между ними пройдёт в воскресенье, 12 апреля, стартовый свисток - в 21:30 по казахстанскому времени.

У команд по три победы подряд в РПЛ, но в личке "Зенит" круче

Сейчас у обоих клубов серия из трёх побед в чемпионате. Сине-бело-голубые не проигрывали с 8 марта, когда уступили "Оренбургу" (1:2), а "Краснодар" в тот же день проиграл "Рубину" (1:2). После этого "Зенит" и "Краснодар" выдали по три победы подряд с общими счетами 7:2 и 8:1 соответственно.

В последних матчах побед не было, но они прошли не в рамках РПЛ, а в Кубке России. "Краснодар" сыграл вничью с московским "Динамо" в первом финальном матче пути РПЛ Кубка России - 0:0, а "Зенит" вылетел из турнира на стадии полуфинала пути регионов, проиграв в серии пенальти "Спартаку" - 0:0 (6:7 - по пенальти).

Если брать в учёт личное противостояние, то тут всё говорит о преимуществе "Зенита". Последний раз "Краснодар" выигрывал в сентябре 2024-го (2:0), но после этого питерцы выиграли оба матча против быков (4:1 в прошлом сезоне и 2:0 - в этом).

За последние восемь лет "Краснодар" имеет лишь одну победу над "Зенитом", проиграв 11 раз. Ещё четыре встречи завершились вничью. Однако действующих чемпионов списывать со счетов не стоит, так как они очень мотивированы прервать неудачную серию в матчах с "Зенитом".

Алип может в девятый раз сыграть против "Краснодара"

Капитан сборной Казахстана Алип за всё время выступлений в составе "Зенита" восемь раз играл против "Краснодара" - пять побед, две ничьих и одно поражение. В том числе победы в Суперкубке России-2024 (4:2).

В шести случаях Нуралы выходил в стартовом составе, ещё дважды - с замены. Однако последний выход в старте случился как раз в сентябре 2024-го, когда "Зенит" проиграл в гостях со счётом 0:2.

Вряд ли стоит ожидать выхода Алипа с первых минут, так как с начала года он почти не играл в РПЛ. В трёх матчах оставался запасным без выхода на поле, а в двух других встречах появлялся на поле только под компенсированное время. На этой неделе казахстанец уже получил нагрузку в кубковом матче со "Спартаком", где отыграл 90 минут и забил в серии пенальти.

Тем не менее его выход на замену вполне вероятен, и это зависит от хода противостояния. Если команде Сергея Семака нужно будет удерживать преимущество в концовке и сушить игру, то выход Алипа будет вполне обоснованным.

В общем, это будет серьёзная битва двух главных команд последних лет РПЛ. И вряд ли ошибёмся, если назовём это ключевой игрой в чемпионской гонке, ведь больше "Зенит" и "Краснодар" на поле в этом сезоне не встретятся.

Отметим, что 26-летний Алип принял участие в 24 матчах за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил один гол и получил одно предупреждение.

