Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Россия
Сегодня 20:35
 

Семак решил судьбу капитана сборной Казахстана в "Зените"

  Комментарии

Поделиться
Нуралы Алип. ©ФК "Зенит"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак определился с составом на матч 24-го тура российской премьер-лиги (РПЛ-2025/26) против действуюшего чемпиона - "Краснодара", передают Vesti.kz.

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак определился с составом на матч 24-го тура российской премьер-лиги (РПЛ-2025/26) против действуюшего чемпиона - "Краснодара", передают Vesti.kz.

Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип вошёл в заявку сине-бело-голубых и начнёт эту встречу со скамейке запасных.

Состав "Зенита":

  • Адамов,
  • Сантос,
  • Дркушич,
  • Нино,
  • Дивеев,
  • Барриос,
  • Вендел,
  • Энрике,
  • Джон,
  • Соболев,
  • Глушенков.

Встреча между командами состоится 12 апреля на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге (Россия) и начнётся в 21:30 по казахстанскому времени.

После 23 туров чемпионата России подопечные Семака набрали 51 очко и занимают второе место в турнирной таблице. "Чёрно-зелёные" с 52 баллами возглавляют чемпионат.

В прошлом туре "Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счётом 2:1, а "Краснодар" оказался сильнее "Ахмата" — 1:0.

Матч за золото? Алипа ждёт принципиальное противостояние в РПЛ

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 23 16 4 3 48-16 52
2 Зенит 23 15 6 2 43-16 51
3 Локомотив М 24 12 9 3 50-33 45
4 Балтика 24 11 11 2 34-13 44
5 Спартак М 24 12 6 6 38-32 42
6 ЦСКА М 24 13 3 8 36-26 42
7 Рубин 24 9 7 8 23-25 34
8 Ахмат 24 8 7 9 29-31 31
9 Динамо М 23 8 7 8 40-33 31
10 Ростов 24 6 8 10 19-26 26
11 Динамо Мх 24 5 8 11 15-30 23
12 Крылья Советов 24 5 7 12 25-44 22
13 Акрон Тл 23 5 7 11 28-40 22
14 Пари НН 24 6 3 15 20-39 21
15 Оренбург 24 4 8 12 24-36 20
16 Сочи 24 3 3 18 21-53 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   идёт
Зенит
- : -
Краснодар
Кто победит в основное время?
Зенит
Ничья
Краснодар
Проголосовало 61 человек

Реклама

Живи спортом!