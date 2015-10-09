Ямаль может стать причиной ухода игрока из "Барселоны"

Каталонская "Барселона" начинает формировать планы на летнее трансферное окно, и одно из решений, обсуждаемых в клубе, может повлиять на текущий состав, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

В центре внимания — влияние Ламина Ямаля, который полностью изменил атакующую модель команды и фактически повлиял на будущие кадровые решения в линии нападения.

Ситуация напрямую касается Маркуса Рэшфорда. Несмотря на высокий атакующий уровень и отсутствие сомнений в его качестве, в тренерском штабе считают, что его профиль не идеально вписывается в игровую модель команды, особенно при совместной игре с Ямалем.

Главная проблема — баланс в обороне. По мнению главного тренера Ханси Флика, команда теряет структурную целостность, когда оба игрока находятся на поле одновременно. Ямаль обладает большей свободой в атакующих действиях и меньше вовлекается в оборонительную работу, из-за чего остальным атакующим приходится компенсировать его функции в прессинге и защите.

При этом и Рэшфорд в ряде эпизодов также недостаточно активно участвует в оборонительных действиях, что приводит к появлению свободных зон у соперника. Этот фактор вызывает беспокойство у тренерского штаба.

В результате Флик не видит целесообразности в регулярном использовании обоих футболистов в одной системе, особенно в матчах высокого уровня, где важен баланс.

На этом фоне "Барселона" всерьёз рассматривает вариант не выплачивать "Манчестер Юнайтед" 30 миллионов евро за выкуп Рэшфорда летом, понимая, что его профиль не полностью соответствует текущей структуре команды.

В нынешнем сезоне Рэшфорд сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.

