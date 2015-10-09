"Реалу" жёстко сказали "нет" в громком трансфере

Мюнхенская "Бавария" заняла бескомпромиссную позицию по поводу будущего своего вингера Майкла Олисе, передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, немецкий гранд объявил футболиста абсолютно неприкасаемым.

Главное о ситуации вокруг игрока:

• Твердое "нет" для Мадрида: "Реал" давно вёл игрока, считая его идеальным усилением под свою трансферную философию. Однако мюнхенцы дали понять, что никаких переговоров не будет.

• Деньги не имеют значения: руководство "Баварии" не продаст француза даже в случае предложения, бьющего мировой трансферный рекорд. Решение клуба носит принципиальный характер и призвано защитить спортивный проект.

• Ключевой актив: в Мюнхене Олисе считают фундаментальной фигурой для настоящего и будущего команды. Его мгновенная адаптация и умение делать разницу в ключевых матчах исключают любую возможность продажи.

Этим шагом "Бавария" не только сохранила лидера, но и послала чёткий сигнал всем европейским топ-клубам: строить команду вокруг Олисе планируют на долгие годы вперёд.

Олисе представляет "Баварию" с 2024 года, когда перешёл из "Кристал Пэлас" за 53 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провёл 42 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 29 результативных передач.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!