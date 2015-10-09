Испания
Сегодня 13:56
 

"Реалу" жёстко сказали "нет" в громком трансфере

Флорентино Перес, президент "сливочных". ©ФК "Реал"

Мюнхенская "Бавария" заняла бескомпромиссную позицию по поводу будущего своего вингера Майкла Олисе, передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, немецкий гранд объявил футболиста абсолютно неприкасаемым.

Главное о ситуации вокруг игрока:

• Твердое "нет" для Мадрида: "Реал" давно вёл игрока, считая его идеальным усилением под свою трансферную философию. Однако мюнхенцы дали понять, что никаких переговоров не будет.

• Деньги не имеют значения: руководство "Баварии" не продаст француза даже в случае предложения, бьющего мировой трансферный рекорд. Решение клуба носит принципиальный характер и призвано защитить спортивный проект.

• Ключевой актив: в Мюнхене Олисе считают фундаментальной фигурой для настоящего и будущего команды. Его мгновенная адаптация и умение делать разницу в ключевых матчах исключают любую возможность продажи.

Этим шагом "Бавария" не только сохранила лидера, но и послала чёткий сигнал всем европейским топ-клубам: строить команду вокруг Олисе планируют на долгие годы вперёд.

Олисе представляет "Баварию" с 2024 года, когда перешёл из "Кристал Пэлас" за 53 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провёл 42 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 29 результативных передач.


