Мировой футбол
Крауч назвал футболиста, заслужившего "Золотой мяч" в 2026 году

©x.com/ballondor

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч назвал футболиста, который заслуживает получить "Золотой мяч" в 2026 году, сообщают Vesti.kz.

По его мнению, главным претендентом на награду является нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн. Крауч считает, что его соотечественник заслуживает "Золотой мяч" из-за своей невероятной результативности.

"Кейн забил 49 мячей в 40 матчах. Это же невероятно. Можно сказать, что чемпионат Германии не так силен, но я видел, как "Бавария" снесла "Реал" в Мадриде", - сказал Крауч Tribal Football.

На прошлой неделе "Бавария" одержала победу 2:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала", а Кейн вновь отметился забитым мячом.

Опубликован список фаворитов на "Золотой мяч-2026": Месси и Роналду снова в гонке

 

