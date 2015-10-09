Будущее полузащитника "Манчестер Сити" Родри, обладателя "Золотого мяча"-2024, приняло неожиданный поворот, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, игрок сборной Испании хочет продолжить карьеру в мадридском "Реале".

Главное о возможном трансфере:

• Приоритет игрока: Родри уже сообщил своему окружению и агентам, что его планируемая цель — переход в "королевский" клуб. Он попросил приостановить переговоры с другими претендентами.

• Уважение к "горожанам": несмотря на твёрдое решение, футболист не намерен идти на конфликт с руководством "Манчестер Сити". Он планирует полностью выложиться в решающей стадии сезона и помочь команде в борьбе за титулы.

• Сложность сделки: ожидается, что "Реал" попытается оформить трансфер грядущим летом. Спортивный профиль Родри идеально подходит мадридцам для укрепления опорной зоны, однако "горожане" вряд ли легко отпустят одного из своих ключевых лидеров.

Окончательно судьба одного из главных трансферов года должна решиться летом, когда клубы сядут за стол переговоров.

