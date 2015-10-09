Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 19:35
 

Опубликован список фаворитов на "Золотой мяч-2026": Месси и Роналду снова в гонке

  Комментарии

Поделиться
©instagram.com/ballondorofficial

Американский журнал Sports Illustrated представил расширенный рейтинг претендентов на "Золотой мяч" — награду лучшему футболисту мира, передают Vesti.kz. В список вошли 15 игроков, среди которых как действующие звёзды европейских топ-клубов, так и легенды мирового футбола.

Поделиться

Отмечается, что при оценке кандидатов всё большее значение будет иметь их выступление в ключевых матчах сезона. В связи с этим важную роль в итоговом распределении мест может сыграть чемпионат мира, который способен серьёзно повлиять на расклад в борьбе за трофей.

В тройку главных фаворитов, по версии издания, вошли английский форвард Харри Кейн ("Бавария"), испанский вундеркинд Ламин Ямаль ("Барселона") и французский вингер Майкл Олисе ("Бавария"). Действующий обладатель награды Усман Дембеле (ПСЖ) расположился в списке на десятой позиции.

Примечательно, что в гонку, по версии авторов, вернулись рекордсмены по количеству наград - аргентинец Лионель Месси ("Интер Майами") и португалец Криштиану Роналду ("Аль-Наср").

Топ-15 фаворитов:

  1. Гарри Кейн ("Бавария" / Англия)
  2. Ламин Ямаль ("Барселона" / Испания)
  3. Майкл Олисе ("Бавария" / Франция)
  4. Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид / Франция)
  5. Деклан Райс ("Арсенал" / Англия)
  6. Витинья (ПСЖ / Португалия)
  7. Педри ("Барселона" / Испания)
  8. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" / Норвегия)
  9. Лионель Месси ("Интер Майами" / Аргентина)
  10. Усман Дембеле (ПСЖ / Франция)
  11. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед" / Португалия)
  12. Луис Диас ("Бавария" / Колумбия)
  13. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид / Бразилия)
  14. Рафинья Диас ("Барселона" / Бразилия)
  15. Криштиану Роналду ("Аль-Наср" / Португалия)

Напомним, что официальный список претендентов появится после окончания сезона в европейских лигах, а также по итогам чемпионата мира-2026.

Итоги голосования за награду будут подведены в конце августа — начале сентября 2026 года, а церемония традиционно пройдёт осенью в парижском театре Шатле.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 апреля 00:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
(Лидс)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Лидс Юнайтед
Проголосовало 41 человек

Реклама

Живи спортом!